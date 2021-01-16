Facebook ввел ограничения перед инаугурацией Байдена

Социальная сеть Facebook ввела дополнительные меры в отношении пользователей из США перед инаугурацией Джо Байдена. Компания ввела новые ограничения, чтобы не допустить использования платформы для подстрекательства к насилию.

Facebook будет блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом, зданием Капитолия США в Вашингтоне и зданий законодательных собраний в штатах в день инаугурации. Также компания продолжить блокировать создание мероприятий в США с неамериканских аккаунтов. При повторном нарушении правил соцсети для жителей США могут сократить некоторые функции могут, например, ведение трансляций, создание мероприятий, групп или страниц.

6 января сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. После этого аккаунты господина Трампа заблокировали несколько соцсетей, в том числе и Facebook. Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что платформа компании использовалась для призывов к насильственному восстанию. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».