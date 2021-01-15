WhatsApp отложил обновление пользовательского соглашения

Мессенджер WhatsApp перенес внедрение обновления пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы помочь пользователям понять новые принципы компании. Ранее WhatsApp сообщил о добавлении в соглашение пункта о передаче личных данных корпорации Facebook для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы и контента.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения.— “Ъ”). Ни у кого не будет приостановлена или удалена учетная запись до 8 февраля»,— сообщается на сайте WhatsApp. Срок внедрения обновления перенесен с 8 февраля на 15 мая. За это время пользователи смогут ознакомиться с обновлениями и принять их.

Компания также сообщила, что будет работать над устранением дезинформации по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp. В сообщении сказано, что все личные разговоры продолжат защищаться сквозным шифрованием, чтобы WhatsApp и Facebook не могли видеть личные сообщения. Также останется скрытым и местоположение пользователей.

Обновление соглашения вызвало недовольство у пользователей WhatsApp. На фоне этого с 9 по 12 января в Telegram появилось 25 млн новых пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров предположил, что происходит самая крупная цифровая миграция в истории. По его словам, проверить шифрование и конфиденциальность WhatsApp невозможно, поскольку код скрыт.

Подробнее о безопасности общения в мессенджерах — в материале “Ъ” «Пользователи открыли охоту на мессенджеры».