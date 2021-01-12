WhatsApp отрицает возможность просмотра сообщений пользователей

Переписки пользователей WhatsApp защищены, и ни сам мессенджер, ни его владелец — Facebook — не могут их видеть, заявили в компании. Ранее разработчики обновили пользовательское соглашение. В нем появился пункт о передаче личных данных Facebook.

В компании утверждают, что обмен сведениями поможет улучшить сервисы по подбору персональной рекламы, контента и персональных услуг с учетом запросов пользователя. На конфиденциальность переписок обновление правил не повлияет, уверяют в WhatsApp.

«Мы хотим развеять некоторые слухи — будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования»,— говорится на странице WhatsApp в Twitter.

«Обновление нашей политики не влияет на конфиденциальность ваших сообщений друзьям или семье»,— заявили в компании.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что проверить шифрование и конфиденциальность у этого мессенджера невозможно, поскольку код скрыт. «Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось»,— написал он в Telegram.