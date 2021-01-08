Туристы получат спецпаспорта

Для путешествий в этом году придется получать «ковидные» паспорта. Специальные цифровые документы с информацией о прививке от коронавируса станут в этом году обязательными для любых поездок, заявляют ведущие игроки мировой индустрии туризма. Предполагается, что универсальный сертификат будет действовать во всех странах. Окончательных договоренностей по деталям этого проекта, как и по срокам его появления нет. Когда могут открыться границы и каким будет «ковидный» паспорт туристов? Разбирался Александр Мезенцев.

Большинство мировых правительств предполагают, что смогут открыть границы своих стран для туристов не раньше осени, после третьей волны пандемии.

Но есть способ ускорить этот процесс — разрешить перелеты могут тем, кто уже вакцинировался от COVID-19. Им будут выдаваться сертификаты, в которых укажут дату и срок действия прививки. Чтобы система заработала, к ней должны присоединиться все без исключения государства, подчеркивают эксперты.

Российские власти готовы рассмотреть этот проект, хотя о сроках говорить пока рано, заявил на большой пресс-конференции в конце декабря Владимир Путин:

«Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы людям, сделавшим прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, но это вопрос, требующий дополнительного изучения.

Я не знаю, насколько сейчас возможно получение такого рода сертификата. Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья. И, конечно, в известной степени это будет барьером на пути распространения, это тоже правда».

Тем не менее, переговоры о создании цифрового ковидного сертификата между российскими и международными экспертами уже идут, сообщил “Ъ FM” советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин: «Мы обсуждали с коллегами из Международной ассоциации воздушного транспорта создание электронного паспорта и IATA Pass, который бы был отражен в системе бронирования авиабилета. Сейчас туристов требуют иметь зачастую оригиналы справок, заверенные печатями. А в век цифровых технологий это все можно сделать в электронном виде, включая специальные коды. Сейчас эта информация разрознена. Каждое государство создает свои порталы, куда путешественники могут загружать актуальную информацию, будь то ПЦР-тест, а сейчас, наверное, будет возможность загружать результаты вакцинирования. И объединить на одной площадке будет гораздо проще, чем создавать в каждой стране отдельный продукт».

По задумке инициаторов, к системе должны быть подключены все клиники в мире, которые проводят вакцинацию. После прививки для человека заводится цифровой индивидуальный профиль и выдается QR-код. Его нужно предъявить на границе, и никаких других справок, тестов или обязательных карантинов по прибытию уже не понадобится.

Медицинское сообщество настаивает, что цифровые паспорта путешественников можно выдавать не только тем, кто уже привился, но и тем, кто переболел и имеет антитела, рассказал работающий в «красной зоне» завотделением диагностического центра №3 города Москвы Алексей Евдошенко: «Оптимально придумать какую-то общую формулировку, что у тебя есть антитела. Конечно, это нужно повсеместно вводить, и для всех, потому что в ресторане он распространяет коронавирус или в самолете — разницы никакой нет. Может быть, сейчас кто-то начнет говорить о том, что это тотальный контроль, но мы и так все уже тотально под контролем. А это разумный контроль, потому что мы должны остановить пандемию».

В Международной ассоциации воздушного транспорта заявляют, что цифровой сертификат путешественника может заработать уже весной.

Это довольно сложная задача, считает президент ассоциации «Разработчики и операторы систем электронных услуг» Юрий Малинин: «За три месяца создать платформу в принципе невозможно, если она должна учитывать все особенности, в том числе международные аспекты права. В частности право в отношении защиты персональных данных.

При этом не говорится о том, что все лаборатории мира готовы предоставить свои сведения. Эта история еще долго не взлетит».

Но основной вопрос сейчас: какие именно вакцины будут признаваться всеми странами? Ответить на это, скорее всего, сможет Всемирная организация здравоохранения. В список войдут вакцины, которые пройдут официальную сертификацию в ВОЗ. Свою заявку уже направили, например, разработчики российского «Спутника V» и американской Moderna.

Не исключено, что многие будут искать способы обмануть глобальную систему, предполагает главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Есть риск того, что в некоторых странах с высоким уровнем бытовой коррупции такие справки можно будет приобрести за небольшое вознаграждение, даже не сдавая реальных тестов. И это сделает бессмысленной всю эту историю, потому что проконтролировать каждую из сотен клиник в каждой стране вряд ли возможно».

Игроки туристического рынка, с которыми побеседовал “Ъ FM”, считают, что мировая система «ковидных» паспортов, скорее всего, реально сможет заработать уже летом этого года. Но полюбоваться историческими достопримечательностями или позагорать на заграничном пляже смогут лишь счастливые обладатели антител к COVID-19.