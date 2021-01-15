Паспорта вакцинации подведут под стандарт

Всемирная организация здравоохранения вернулась к обсуждению введения паспортов вакцинации от коронавируса. С появлением эффективных прививок ВОЗ начал изучать этот вопрос в контексте международных путешествий. Тем временем в Европе некоторые страны уже начали вводить прототипы таких паспортов для своих граждан. А ряд международных технологических компаний объявили о разработке единого технического стандарта для прививочных сертификатов. Когда появятся международные паспорта вакцинации? И что грозит тем, кто от прививки откажется? Об этом — Глеб Силко.

С началом массовой вакцинации в Европе заявления политиков о необходимости введения паспортов или сертификатов для привитых стали звучать все чаще. Задумывались об этом и на межнациональном уровне — в Евросоюзе еще в декабре по итогам саммита сошлись во мнении, что необходимо выработать некий единый документ вакцинации, в том числе для того, чтобы использовать его во время путешествий.

Отдельные страны уже начали тестировать такие паспорта.

Так, в Дании подобный электронный документ для привитых намерены выпустить в ближайшие месяцы, правда, обязательным для получения он не будет и его скорее создают на всякий случай, если какие-то страны вдруг запросят сертификат у гражданина Дании при въезде.

Подобную технологию намерены внедрить и в Венгрии, там сертификат о прививке можно будет даже скачать на смартфон.

Свои идеи предлагает и вышедшая из Евросоюза Великобритания. Правда, официально власти заявляли, что подобные документы вводить не будут и считают их вредными, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Великобритании Андрей Остальский: «Innovate UK — правительственное агентство, отвечающее за поддержку технологических инноваций — уже выделило скромную, правда, сумму в 75 тыс. фунтов стерлингов, но предполагается, что в ближайшее время она может вырасти до 40 млн, на то, чтобы провести эксперимент в каких-то отдельных районах Великобритании и попробовать ввести такие иммунизационные паспорта — юридические свидетельства о том, что человек получил прививку — и посмотреть, что из этого получится».

В Испании решили пойти от обратного и создать список людей, которые отказались вакцинироваться, рассказывает собственный корреспондент “Ъ FM” в королевстве Дарья Гаврилова: «Данные тех людей, которые отказались от вакцины, будут занесены в некий регистр. Регистр будет приватным, то есть к нему не будет общественного доступа. Он будет дан администрации Евросоюза для того, чтобы государства могли принимать решения сообразно действующей у них стратегии по борьбе с COVID».

В Германии еще во время первой волны чиновники говорили о необходимости ввести иммунные паспорта. Начать общественную дискуссию по этому поводу на днях призвал координатор борьбы с инфекционными заболеваниями в ФРГ Томас Мертенс. Deutsche Welle он заявил, что получившие прививку могли бы обладать некоторыми преимуществами, например, в вопросе авиаперелетов.

Но со стороны представителей высших эшелонов немецкой власти было объявлено, что ничего подобного в стране вводить не собираются, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Германии Олег Зиньковский: «В самом обществе сложился достаточно широкий консенсус относительно того, что паспорта вакцинации не нужны, потому что они означали бы, по сути, противопоставление одной части общества другой. И это могло бы означать дискриминацию. В Германии сложился очень широкий общественный консенсус, что вакцинация может быть только добровольной, принуждать к ней никого нельзя. Это политико-этический консенсус, связанный с пониманием основных прав человека».

Лидером по борьбе с введением паспортов вакцинации в Европе, судя по всему, намерена стать Франция. Местные политики не раз выступали резко против такой практики на национальном уровне, ожидается, что президент Эмманюэль Макрон и на уровне Евросоюза будет критиковать подобные инициативы. Власти заявляют, что проблема с такими документами как минимум в разности вакцин: сейчас во Франции прививают Pfizer, а американская Moderna только начала поступать. А если один человек привьется первой, а другой — второй, то кому из них выдать паспорт? А ведь есть и китайская, и российская, и другие вакцины.

Кроме того, французы видят проблему в неравномерных темпах вакцинации в Европе. И введение паспортов могло бы лишь расколоть Евросоюз, рассказал корреспондент “Ъ FM” во Франции Денис Стрелков: «Полноценно к этой идее никогда не вернутся. Она слишком ограничивает свободу французов и в принципе свободу любого, кто может каким-то образом попасть в страну. Сейчас Франция все еще сильно отстает и от Европы, и от России по тому, как идет кампания по вакцинации. Действительно, вакцин пока что не хватает, она идет крайне медленно.

Во Франции очень сильное движение антипрививочников, по последним данным, более половины французов не желают прививаться от коронавируса.

Это связано не только с недоверием к какой-то конкретной вакцине. Это связано с недоверием к системе вакцинации в целом».

При этом ведущие техногиганты, среди которых Microsoft и Oracle, объявили, что создают коалицию VCI. Она займется разработкой цифрового паспорта прививок, в том числе от коронавируса. Предполагается, что именно эта версия документа станет единым стандартом на международном уровне.