Масштабная вакцинация шагнула в сторону массовой

Переход от масштабной к массовой прививочной кампании может оказаться под угрозой срыва. Накануне Владимир Путин заявил, что производители превысили плановые объемы выпуска препарата, и поручил кабинету министров начать подготовку к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что система здравоохранения готова перейти к этому этапу с понедельника. Между тем после Нового года жители отдельных регионов столкнулись со сложностями в получении вакцины. И эксперты опасаются, что ситуация может усугубиться. О каких проблемах и рисках идет речь? Тему продолжит Александр Мезенцев.

Если перед новогодними праздниками российские вакцины от коронавируса обсуждали преимущественно в контексте эффективности и безопасности, то сейчас в сети появляется все больше публикаций о том, что желание привиться есть, а возможности нет.

Первая проблема — дефицит препарата. В одной из поликлиник Казани, например, из-за этого остановили запись на вакцинацию. Число жалоб достигло такого уровня, что оправдываться за произошедшее пришлось заместителю министра здравоохранения Татарстана Владимиру Жаворонкову. Чиновник пообещал, что прививочная кампания возобновится в ближайшую пятницу: «Наши коллеги действительно поработали очень активно в новогодние праздники, и то количество вакцин, которое было им развезено, закончилось. С учетом той поставки, которая пришла 11 января, коллеги возобновляют вакцинацию».

В Пермском крае прививки от COVID-19 начали делать 5 января. Записаться на вакцинацию могли только медицинские и социальные работники, преподаватели, а также сотрудники МФЦ. По факту привиться могли все желающие. Возможно, это и стало причиной дефицита, говорит корреспондент издания properm.ru Денис Вихров: «Мой коллега смог записаться в новогодние каникулы, и он сделал прививку. Там не было никаких вопросов о том, находится ли он в группе риска, какая у него профессиональная деятельность. Особой проблемы с записью на первоначальных этапах не было. Сейчас на ближайшие две недели записи уже нет. При этом ситуация проще за краевой столицей, в Соликамске, Березниках, в других крупных городах — там запись есть».

Приостановили запись на вакцинацию также в Санкт-Петербурге, и это при том, что он находится на втором месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией. До города дошли не все запланированные поставки препарата, рассказала корреспондент “Ъ” в Санкт-Петербурге Марина Царева: «В начале декабря губернатор говорил, что в город должны поставить 500 тыс. доз вакцины, но непонятно, когда это произойдет. Пунктов пока тоже не так много — чуть более 70. И сейчас рассматривают варианты, чтобы создать пункты на каких-то больших предприятиях, ищут те производства, которые будут готовы установить специальное оборудование, чтобы эта вакцина могла храниться при правильной температуре. Если в город поставят большее количество доз, существующих пунктов будет недостаточно».

Впрочем, куда важнее не количество пунктов вакцинации, а то, насколько хорошо они оборудованы, отмечает директор по качеству компании COREX Logistics Виталий Шахназаров. И если ввести в организм препарат, который хранился неправильно, последствия могут быть непредсказуемыми, объясняет эксперт: «Не запущены испытания на стабильность вакцины. Представьте себе ситуацию, что замечательно, хорошо вакцина перевозится в контролируемых условиях, но ее достают из термокороба, перекладывают в холодильник, какое-то время держат в руках.

Вряд ли какой-нибудь пункт вакцинации обладает холодильной камерой на -20 градусов, в которую может войти человек и, соответственно, там работать.

Естественно, это обычные фармацевтические холодильники малого объема. А согласно существующим документам, выпущенным производителем, не допускается отклонение за предел -18 градусов. Грубо говоря, если температура будет составлять -17,9 градусов, эта вакцина уже должна быть признана негодной, исходя из этих документов».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот в России поступит более 2 млн доз вакцины от коронавируса. По мнению властей, этого объема должно хватить для всех желающих.

Лилия Галявиева