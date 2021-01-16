Какие сериалы предпочитают американцы и зачем британцы пьют чай

Американцы за классику

«Офис», «Анатомия страсти» и «Мыслить как преступник» — три самых популярных сериала в США, несмотря на то что их премьеры состоялись более десяти лет назад. По количеству часов просмотра в 2020 году они оставили позади нашумевший мини-сериал «Ход королевы» и другие новинки прошлого года, которые не попали в топ-10 самых просматриваемых сериалов. По данным компании Nielsen, «Офис» набрал 952 млн часов просмотра и занял первое место, а на десятом оказались «Дневники вампира» с 235 млн просмотров. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Чай от всех бед

Каждый британец в среднем заваривает четыре чайных пакетика в день. Общее число за год по всей стране может достигать 61 млрд штук. Каждый третий пьет чай, когда хочет немного успокоиться, а 1 из 20 делает это в кризисной ситуации. Неудивительно, что с марта 2020 года 27% жителей Великобритании стали чаще пить чай. Об отношении респондентов к этому напитку — в материале “Ъ”.

Утомленные шумом

Почти каждый пятый европеец недоволен уровнем шума за стенами своего жилища, будь то громкая музыка соседей, грохот от проезжающих мимо машин или нескончаемый уличный либо соседский ремонт. Согласно исследованию Европейского статистического агентства, в среднем 17,3% респондентов из стран ЕС считают внешний уровень шума слишком высоким. Где больше всего недовольных — в материале “Ъ”.

С мясом или без?

Согласно исследованию Finder.com, в котором приняли участие 2 тыс. жителей Великобритании, 86% респондентов в настоящее время употребляют в пищу мясо. Из альтернативных диет наиболее распространена вегетарианская (6%), когда рацион состоит из растительной пищи, молочных продуктов и/или яиц. За ней следует пескетарианская диета (5%), которая заключается в отказе от мяса теплокровных животных. О питании британцев — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Марина Колоколова, Артём Косенок, Анна Поваго