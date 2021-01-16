Жители каких стран Евросоюза больше всех страдают от шума

Почти каждый пятый европеец недоволен уровнем шума за стенами своего жилища, будь то громкая музыка соседей, грохот от проезжающих мимо машин или нескончаемый уличный либо соседский ремонт. Согласно исследованию Европейского статистического агентства, в среднем 17,3% респондентов из стран ЕС считают внешний уровень шума слишком высоким.

Ожидаемо больше недовольных оказалось среди жителей городов (24,1%), нежели среди обитателей сельской местности (10,4%). Одинокие люди чаще жалуются на шум, чем пары (20,8% против 17,8%). Реже выражают недовольство члены семей с несовершеннолетними детьми — таких набралось 16,4% против 18,2% в бездетных семьях.

Самой недовольной страной в исследовании признана Мальта — 28,3% населения островного государства жалуется на шум от соседей или с улицы. Ненамного отстали от нее Нидерланды и Германия, больше четверти населения которых также сталкивались с такой проблемой. Меньше всего внимания на шум обращают жители Ирландии, Хорватии и Эстонии (везде по 8,2%). Не превышает 10% доля недовольных также в Болгарии (8,9%) и Венгрии (9,7%).

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