Сколько чая выпивают британцы

Каждый британец в среднем заваривает четыре чайных пакетика в день. Общее число за год по всей стране может достигать 61 млрд штук. Каждый третий пьет чай, когда хочет немного успокоиться, а 1 из 20 делает это в кризисной ситуации. Неудивительно, что с марта 2020 года 27% жителей Великобритании стали чаще пить чай. Об этом говорят данные исследования компании OnePoll среди 2 тыс. респондентов.

Опрос показал, что в отношении чая британцы консервативны: 36% не склонны экспериментировать с его видами и сортами, а каждый третий готов наслаждаться своим любимым напитком всю жизнь. Для сравнения, 58% опрошенных охотно бы попробовали новые сорта кофе. Главное в чае — это его вкус (66%), в меньшей степени британцам важны его стоимость (15%) и экологичность (5%).

Каждый четвертый респондент (24%) стал во время локдауна чаще заваривать листовой чай, а 22% будут пить его больше в ближайшие 12 месяцев. Каждый третий британец сказал, что перешел бы с пакетированного чая на листовой, если бы знал, что он более безопасен для окружающей среды. Из тех, кто не пьет листовой чай, каждый второй считает его более грязным, а каждый пятый полагает, что его труднее заваривать.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».