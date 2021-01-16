Американцы предпочитают проверенные сериалы, а не новинки

«Офис», «Анатомия страсти» и «Мыслить как преступник» — три самых популярных сериала в США, несмотря на то что их премьеры состоялись более десяти лет назад. По количеству часов просмотра в 2020 году они оставили позади нашумевший мини-сериал «Ход королевы» и другие новинки прошлого года, которые не попали в топ-10 самых просматриваемых сериалов. По данным компании Nielsen, «Офис» набрал 952 млн часов просмотра и занял первое место, а на десятом оказались «Дневники вампира» с 235 млн просмотров. Исследование проводилось среди аудитории потоковых сервисов Netflix, Disney+, Hulu и Amazon.

Выяснилось также, что среди полнометражных лент лидируют мультфильмы. На первом месте расположилась лента «Холодное сердце-2». Ей американцы отдали в 2020 году 249 млн часов своего времени. На втором — мультфильм «Моана» (175 млн). Замыкает тройку лидеров «Тайная жизнь домашних животных-2» (152 млн). На десятом месте — «Зверополис» (73 млн).

Среди оригинальных сериалов потоковых сервисов первое место заняла криминальная драма «Озарк» от Netflix — 508 млн часов просмотра. В топ-10 все места также заняли и другие ленты этого сервиса. Исключением стал сериал «Мандалорец» от Disney+, который расположился на пятом месте в рейтинге (242 млн).

По словам специалистов, исследование только подтвердило мнение, что американцы выбирают комфорт и возможность временно забыть об окружающей реальности, погрузившись в просмотр знакомого и проверенного сериала. Это помогает справиться с потоком новостей, что в 2020 году было особенно актуально.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».