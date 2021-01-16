Каждый четвертый британец может отказаться от мяса

Согласно исследованию Finder.com, в котором приняли участие 2 тыс. жителей Великобритании, 86% респондентов в настоящее время употребляют в пищу мясо. Из альтернативных диет наиболее распространена вегетарианская (6%), когда рацион состоит из растительной пищи, молочных продуктов и/или яиц. За ней следует пескетарианская диета (5%), которая заключается в отказе от мяса теплокровных животных. Веганской диеты, которая исключает любые продукты животного происхождения, придерживаются 3% опрошенных.

Хотя количество вегетарианцев и пескетарианцев осталось примерно таким же, как в 2020 году, число веганов в Великобритании увеличилось на 445,4 тыс. человек (на 40%) за последние 12 месяцев. Как отмечается в исследовании, если те респонденты, кто планирует отказаться от мяса, выполнят свое обещание, то общее количество вегетарианцев, веганов или пескетарианцев может достигнуть к концу этого года 13 млн человек (26%).

Самым «безмясным» поколением являются британцы в возрасте от 18 до 23 лет: 20% из них заявляют, что в той или иной степени исключили из диеты мясо. Что касается гендерных различий, то они незначительны: подобной диеты чуть больше придерживаются мужчины, чем женщины (13,9% против 13,4%).

Исследование также показало, что вегетарианцы и пескетарианцы меньше всего тратят денег на еду (1545 и 1973 фунтов стерлингов в год соответственно). Для сравнения, у респондентов, употребляющих мясо в пищу, на это уходит в среднем 2002 фунта. А вот диета веганов оказалась наименее бюджетной — 2073 фунта в год.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».