Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких вновь созданных структурных подразделений аппарата правительства. О некоторых возможных назначениях ранее сообщал “Ъ”. Решение об изменениях в структуре аппарата правительства было принято в рамках реформы госуправления.

Назначения:

департамент энергетики — бывший генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский;

департамент транспорта — бывший замгендиректора ОАО РЖД Анатолий Мещеряков;

департамент промышленности — бывший директор промышленности, энергетики и транспорта правительства Кирилл Лысогорский;

департамент регионального развития — бывший заместитель руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина Василий Анохин;

департамент строительства — бывший директор департамента регионального развития и инфраструктуры правительства Максим Степанов;

департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования — бывший глава департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства Павел Степанов;

Сводно-аналитическое управление правительства — бывший заместитель начальника аналитического управления Федеральной налоговой службы Александр Буряк.

Решения о назначении директоров еще двух департаментов — здравоохранения и социального развития — будут объявлены позже.

12 января господин Мишустин утвердил изменения. В итоге было упразднено три департамента: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них создано семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

О назначениях — в материале “Ъ” «Руководители заселяются в департаменты».