Мишустин назначил глав департаментов здравоохранения и социального развития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителей двух вновь созданных департаментов аппарата правительства. По сообщению с сайта правительства, департамент здравоохранения возглавил Игорь Каграманян, а департамент социального здравоохранения — Сергей Вельмяйкин.

Господин Вельмяйкин ранее руководил департаментом здравоохранения и социального развития, упраздненном 12 января в рамках реформы структурных подразделений аппарата правительства. Господин Каграманян был первым замглавы Минздрава.

Ранее 15 января были назначены руководители еще шести департаментов, — промышленности, регионального развития, строительства, транспорта, энергетики, сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования — а также Сводно-аналитического управления правительства. Новые департаменты заменили собой три ранее упраздненных: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

О назначениях — в материале “Ъ” «Руководители заселяются в департаменты».