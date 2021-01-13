Глава «Россетей» уходит в правительство

По данным “Ъ”, глава «Россетей» Павел Ливинский может покинуть госхолдинг, который он возглавил в августе 2017 года, и уйти в Белый дом на позицию руководителя департамента энергетики. На его место в госкомпанию могут назначить нынешнего главу «Ленэнерго» Андрея Рюмина. Господин Ливинский покидает компанию на пике крупных отраслевых и внутрикорпоративных реформ. Источники “Ъ” считают, что решение о его перемещении в Белый дом может быть промежуточным перед будущим переходом в Минэнерго.

Как выяснил “Ъ”, глава «Россетей» Павел Ливинский может перейти на работу в создаваемый в рамках административной реформы в правительстве департамент по энергетике, сообщили “Ъ” несколько источников, знакомых с решением Белого дома. Как писал “Ъ” 12 января, при проведении реформы вице-премьером и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко принято решение о том, что некогда самый крупный по тематике департамент промышленности, энергетики и транспорта ликвидируется, на его месте создаются отдельные департаменты — транспорта, энергетики и промышленности. Профильным вице-премьером по ТЭК с недавних пор является Александр Новак, с которым у Павла Ливинского, по словам собеседников “Ъ”, установились «довольно ровные рабочие отношения».

В «Россетях» от комментариев отказались.

Вместо господина Ливинского пост главы «Россетей» может занять 40-летний Андрей Рюмин, нынешний глава «Ленэнерго» (контрольный пакет принадлежит «Россетям»).

Андрей Рюмин — зять сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Господин Рюмин пришел в «Ленэнерго» в январе 2018 года. Топ-менеджер ранее работал в московской энергетике: в частности, он был заместителем Павла Ливинского, когда тот руководил Объединенной энергетической компанией, а впоследствии сам ее возглавлял с 2013 года до марта 2014 года. С 2014 по 2016 год занимался предпринимательской деятельностью. С 2016 по 2017 год он был независимым директором, членом совета директоров «Мосэнерго» (подконтрольна «Газпром энергохолдингу»). В 2002 году он окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, есть степень кандидата экономических наук.

По данным СПАРК, Андрей Рюмин владеет 30% «Атвармора», официального дилера квадроциклов Cfmoto и Polaris, также ему принадлежит 100% «Сигнум груп», «Сигнум недвижимость», «Иткол эксплуатационный центр» и 70% «Савиком», основной деятельностью которых значится аренда и управление недвижимостью. Кроме того, Андрею Рюмину до 2019 года принадлежало 50% в еще одном бизнесе, связанном с недвижимостью,— ООО «Прайм инвест», совладельцами также являлись акционер Capital Group Павел Тё и его сын Герман. На эту компанию зарегистрирован домен сайта застройщика ЖК Bauman House. С 2019 года «Прайм инвестом» владеет ООО «Элиткомплекс, а головной компанией указан «Кортрос Холдинг», где 49% у «Реновы».

Глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению источников “Ъ”, назначение господина Ливинского главой департамента энергетики Белого дома выглядит временным и может стать трамплином для его дальнейшей карьеры на посту главы Минэнерго. С ноября прошлого года Минэнерго вместо ставшего вице-премьером Александра Новака возглавляет 69-летний экс-глава «РусГидро» Николай Шульгинов.

На данном этапе в «Россетях» происходит глубокая трансформация: в начале 2020 года правительство одобрило передачу главе «Россетей» функций единого исполнительного органа входящей в холдинг Федеральной сетевой компании (ФСК), за этим должно было последовать создание общего казначейства двух компаний. «Россети» также уже несколько лет добиваются дифференциации единого тарифа ФСК и введения платы за резерв сетевой мощности, но решить эти вопросы до конца пока не получается.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что, несмотря на относительно короткий срок пребывания на посту главы «Россетей», господин Ливинский произвел несколько существенных преобразований.

Так, объем инвестиций компании вырос на 30%, и была запущена программа цифровизации сетевого комплекса, при этом более прозрачная дивидендная политика привела к росту выплачиваемых дивидендов более чем в шесть раз с 2,4 млрд руб. до 17,6 млрд руб. Одновременно рост тарифов «Россетей» оставался в заданных пределах инфляции, а чистая консолидированная прибыль в целом оставалась на одном уровне. «Акционеры и инвесторы, очевидно, оценили усилия господина Ливинского — с момента его назначения на должность гендиректора до текущего момента, то есть чуть более чем за три года капитализация “Россетей” выросла на 207%»,— отмечает аналитик.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов