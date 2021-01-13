Глава «Россетей» уходит в правительство

По данным “Ъ”, глава «Россетей» Павел Ливинский может покинуть госхолдинг, который он возглавил в августе 2017 года, и уйти в Белый дом на позицию руководителя департамента энергетики. На его место в госкомпанию могут назначить нынешнего главу «Ленэнерго» Андрея Рюмина. Господин Ливинский покидает компанию на пике крупных отраслевых и внутрикорпоративных реформ. Источники “Ъ” считают, что решение о его перемещении в Белый дом может быть промежуточным перед будущим переходом в Минэнерго.
Как выяснил “Ъ”, глава «Россетей» Павел Ливинский может перейти на работу в создаваемый в рамках административной реформы в правительстве департамент по энергетике, сообщили “Ъ” несколько источников, знакомых с решением Белого дома. Как писал “Ъ” 12 января, при проведении реформы вице-премьером и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко принято решение о том, что некогда самый крупный по тематике департамент промышленности, энергетики и транспорта ликвидируется, на его месте создаются отдельные департаменты — транспорта, энергетики и промышленности. Профильным вице-премьером по ТЭК с недавних пор является Александр Новак, с которым у Павла Ливинского, по словам собеседников “Ъ”, установились «довольно ровные рабочие отношения».
В «Россетях» от комментариев отказались.
Вместо господина Ливинского пост главы «Россетей» может занять 40-летний Андрей Рюмин, нынешний глава «Ленэнерго» (контрольный пакет принадлежит «Россетям»).
Андрей Рюмин — зять сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Господин Рюмин пришел в «Ленэнерго» в январе 2018 года. Топ-менеджер ранее работал в московской энергетике: в частности, он был заместителем Павла Ливинского, когда тот руководил Объединенной энергетической компанией, а впоследствии сам ее возглавлял с 2013 года до марта 2014 года. С 2014 по 2016 год занимался предпринимательской деятельностью. С 2016 по 2017 год он был независимым директором, членом совета директоров «Мосэнерго» (подконтрольна «Газпром энергохолдингу»). В 2002 году он окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, есть степень кандидата экономических наук.
По данным СПАРК, Андрей Рюмин владеет 30% «Атвармора», официального дилера квадроциклов Cfmoto и Polaris, также ему принадлежит 100% «Сигнум груп», «Сигнум недвижимость», «Иткол эксплуатационный центр» и 70% «Савиком», основной деятельностью которых значится аренда и управление недвижимостью. Кроме того, Андрею Рюмину до 2019 года принадлежало 50% в еще одном бизнесе, связанном с недвижимостью,— ООО «Прайм инвест», совладельцами также являлись акционер Capital Group Павел Тё и его сын Герман. На эту компанию зарегистрирован домен сайта застройщика ЖК Bauman House. С 2019 года «Прайм инвестом» владеет ООО «Элиткомплекс, а головной компанией указан «Кортрос Холдинг», где 49% у «Реновы».
По мнению источников “Ъ”, назначение господина Ливинского главой департамента энергетики Белого дома выглядит временным и может стать трамплином для его дальнейшей карьеры на посту главы Минэнерго. С ноября прошлого года Минэнерго вместо ставшего вице-премьером Александра Новака возглавляет 69-летний экс-глава «РусГидро» Николай Шульгинов.
На данном этапе в «Россетях» происходит глубокая трансформация: в начале 2020 года правительство одобрило передачу главе «Россетей» функций единого исполнительного органа входящей в холдинг Федеральной сетевой компании (ФСК), за этим должно было последовать создание общего казначейства двух компаний. «Россети» также уже несколько лет добиваются дифференциации единого тарифа ФСК и введения платы за резерв сетевой мощности, но решить эти вопросы до конца пока не получается.
Так, объем инвестиций компании вырос на 30%, и была запущена программа цифровизации сетевого комплекса, при этом более прозрачная дивидендная политика привела к росту выплачиваемых дивидендов более чем в шесть раз с 2,4 млрд руб. до 17,6 млрд руб. Одновременно рост тарифов «Россетей» оставался в заданных пределах инфляции, а чистая консолидированная прибыль в целом оставалась на одном уровне. «Акционеры и инвесторы, очевидно, оценили усилия господина Ливинского — с момента его назначения на должность гендиректора до текущего момента, то есть чуть более чем за три года капитализация “Россетей” выросла на 207%»,— отмечает аналитик.