Руководители заселяются в департаменты

По информации “Ъ”, в ближайшие дни будет объявлено, кто возглавит департаменты правительства, на которые разделяется департамент промышленности, энергетики и транспорта. Помимо Павла Ливинского, который, как писал “Ъ”, может возглавить департамент энергетики, определились и кандидаты на посты глав других департаментов. Руководителем департамента транспорта может быть назначен недавно покинувший ОАО РЖД замгендиректора Анатолий Мещеряков, курировавший в монополии GR и PR. А глава прежнего, единого департамента Кирилл Лысогорский останется в департаменте промышленности. Аналитики считают назначение господина Мещерякова большим аппаратным успехом ОАО РЖД.

Департамент транспорта в правительстве, выделяемый из состава департамента промышленности, энергетики и транспорта (см. “Ъ” от 12 января), может возглавить Анатолий Мещеряков, рассказали “Ъ” три источника на транспортном рынке и в органах власти. Сам господин Мещеряков в разговоре с “Ъ” от комментариев воздержался. Один из собеседников “Ъ” уточняет, что господин Мещеряков — лишь одна из кандидатур. Как ранее писал “Ъ”, департамент энергетики может возглавить руководивший последние три года «Россетями» Павел Ливинский (см. “Ъ” от 13 января). По информации двух источников “Ъ”, глава единого департамента Кирилл Лысогорский, назначенный на эту должность в феврале 2020 года, сохранит свой пост, но уже в департаменте промышленности. Два других источника “Ъ” говорят, что решения можно ожидать уже в пятницу. В правительстве не ответили на запрос “Ъ”.

Анатолий Мещеряков последние годы занимал должность статс-секретаря — замгендиректора ОАО РЖД, курировал вопросы информационной политики и взаимодействия с госорганами. В монополии, куда он пришел из «Трансмашхолдинга», он работал с 2011 года и был одним из немногих топ-менеджеров, который сохранил свою позицию и после смены руководства ОАО РЖД в 2015 году, когда на смену Владимиру Якунину пришел Олег Белозеров. ОАО РЖД он покинул лишь в ноябре прошлого года, его должность была упразднена, вместо нее была введена должность директора по коммуникациям — начальника департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, которую занял Юрий Нагорных. Также с 2016 года Анатолий Мещеряков занимал пост председателя совета директоров ФК «Локомотив», который покинул в конце декабря 2020 года.

Это назначение — весьма неожиданное, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но для ОАО РЖД это огромный успех: трудно себе представить более удобную для монополии кандидатуру. Если назначение состоится, говорит он, то ОАО РЖД будет гораздо легче доносить до правительства свою позицию по ключевым вопросам. И если в конце года появлялись признаки того, что аппаратный вес руководства ОАО РЖД ослаб, о чем свидетельствовал неудачный для монополии исход дискуссии по тарифам на 2021 год, то это назначение свидетельствует об обратном, отмечает эксперт. Господин Бурмистров говорит, что перед ОАО РЖД стоят серьезные вызовы — в первую очередь трансформация тарифной системы, и эта задача в свете смены руководства профильных ведомств, в том числе ФАС и Минтранса, будет проще решаться при наличии у ОАО РЖД более плотной связи с правительством.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел, Анастасия Веденеева