В России выявили около 1,5 тыс. мутаций коронавируса

В России было выявлено около 1,5 тыс. мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума. По словам госпожи Поповой, на текущий момент никто не может назвать дату окончания пандемии, хотя некоторые прогнозы уже есть.

«Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тыс. мутаций»,— сказала Анна Попова (цитата по ТАСС). Глава Роспотребнадзора добавила, что анализом информации об изменении коронавируса в мире занимает саратовский институт «Микроб». «Изменения, о которых сегодня говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, было видно еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями были еще в июне»,— уточнила она.

Госпожа Попова назвала дату окончания пандемии «тайной за семью печатями». «Хотя прогнозы уже есть, и понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано»,— заявила она.

12 января в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что все выявленные мутации коронавируса затрагивают лишь 0,1% его генома вируса. Такие изменения не могут повлиять на диагностику или вакцинацию, добавили в службе.

В России за последние сутки у 24 715 человек обнаружен коронавирус, общее число заразившихся достигло 3 520 531. Умерли 555 человек за день, число летальных исходов за все время составляет 64 495 человек. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в понедельник, 18 января. В этот же день школы всех регионов России перейдут на очное обучение.

О доступности вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».