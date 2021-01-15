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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 3,5 млн

В России за последние сутки у 24 715 человек обнаружен коронавирус COVID-19. Накануне выявили у 24 763 человек. Общее число заразившихся достигло 3 520 531. Умерли за последние 24 часа 555 человек (днем ранее — 566). Общее число летальных исходов составляет 64 495 человек. Выздоровели за сутки 27 636 человек, с начала пандемии — 2 909 680.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 5534 (всего 882 962);
  • Санкт-Петербург — 3094 (290 908);
  • Московская область — 1361 (174 620);
  • Нижегородская область — 483 (76 770);
  • Ростовская область — 398 (57 528).

Новые случае зарегистрированы во всех 85 российских регионах. 13,2% новых заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москва — 81 (всего 12 322);
  • Санкт-Петербург — 72 (8721);
  • Московская область — 29 (3217);
  • Свердловская область — 18 (1771);
  • Красноярский край — 18 (1940).

Для Москвы суточный показатель смертности стал рекордным с начала пандемии.

Накануне, 13 января, президент России Владимир Путин заявил, что COVID-19 пока еще не побежден, и потребовал перейти от масштабной вакцинации от коронавируса к массовой. Она начнется в понедельник, 18 января. По оценкам экспертов, сейчас массовая вакцинация не доступна в 50 из 85 российских регионов.

О доступности вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».

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