Роспотребнадзор: выявленные мутации коронавируса не влияют на диагностику и вакцинацию

Все выявленные мутации коронавируса затрагивают лишь 0,1% его генома вируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Такие изменения не могут повлиять на диагностику или вакцинацию, добавили в службе.

«В геноме 30 тыс. нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины»,— сказали в Роспотребнадзоре (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, месяц назад в Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. Эта мутация вируса распространяется быстрее известных ранее. «Британский» штамм выявлен более чем в 40 странах мира. 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России первого случая заражения «британским» штаммом вируса.

О приостановке полетов из-за мутации коронавируса — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».