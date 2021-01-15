The Bell: Дуров отклонил предложение об инвестициях в Telegram с оценкой в $30 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров отклонил предложение консорциума западных фондов об инвестициях с оценкой компании в $30 млрд, сообщает The Bell со ссылкой на источники. Издание отмечает, что это первая известная оценка Telegram.

По словам источников, речь шла о покупке доли в 5–10%. Предложение было сделано в конце прошлой недели, и Павел Дуров его отклонил.

Ранее американское издание The Information сообщило со ссылкой на источники, что представители Telegram обсуждали с банками и инвесторами возможность привлечения долгового финансирования на сотни миллионов долларов, которые будут конвертированы в акции при возможном IPO. Один из источников уточнил, что финансирование может превысить $1 млрд.

В декабре Павел Дуров анонсировал монетизацию мессенджера. Со следующего года Telegram начнет получить доход через рекламную платформу для каналов внутри мессенджера. До сих пор сервис не пытался заработать на рекламе, но после закрытия блокчейн-платформы TON ему нужен источник заработка.

Подробности — в материале “Ъ” «Telegram собрался зарабатывать».