Telegram может занять до $1 млрд

Представители мессенджера Telegram обсуждали с банками и инвесторами возможность привлечения долгового финансирования на сотни миллионов долларов, которые будут конвертированы в акции при возможном IPO, сообщает американское издание The Information со ссылкой на источники. Один из источников уточнил, что финансирование может превысить $1 млрд, но предупредил, что планы могут измениться.

Telegram до сих пор не принес дохода и в основном финансируется личным состоянием соучредителя Павла Дурова. Как уточняется, Telegram уже несколько месяцев ищет новые источники финансирования, но теперь у него есть неотложные причины для заключения сделки. Счета мессенджера за облачные серверы растут. Кроме того, в апреле наступает крайний срок погашения долга инвесторам, которые вложились в цифровую валюту Павла Дурова.

«Telegram постоянно обращается ко многим сторонам с предложениями долгового финансирования. В настоящее время мы оцениваем эти предложения, но пока не принято никакого решения, по какому пути идти»,— сказал представитель компании Маркус Ра.

12 января господин Дуров сообщил, что за последние три дня средний ежедневный прирост числа новых пользователей Telegram составил 8,3 млн человек — всего 25 млн. Это в пять раз больше, чем было в 2020 году (1,5 млн регистраций в день). По словам господина Дурова, новыми пользователями соцсети за указанное время стали люди со всего мира — из Азии (38%), Европы (27%), Латинской Америки (21%) и стран MENA (8%). Этому предшествовало то, что WhatsApp обновил пользовательское соглашение, дополнив его пунктом о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало недовольство у пользователей этого мессенджера.

До этого, в декабре, Павел Дуров анонсировал монетизацию мессенджера. Со следующего года Telegram начнет монетизироваться через рекламную платформу для каналов внутри мессенджера. До сих пор сервис не пытался заработать на рекламе, но после закрытия блокчейн-платформы TON ему нужен источник заработка.

Подробности — в материале “Ъ” «Telegram собрался зарабатывать».