Пассажиропоток аэропорта Краснодар в новогодние праздники упал на 20%

Международный аэропорт Краснодар с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года обслужил 179,6 тыс. пассажиров. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019-2020гг., сообщает пресс-служба аэропорта.

Больше всего пассажиров воспользовались услугами аэропорта 30 декабря – почти 13 тыс. человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также Сочи.

В пресс-службе аэропорта Краснодар отмечают, что в целом пассажиропоток приближается к докарантинным показателям.

«Минусовые показатели связаны с ограничением международного авиасообщения, который составлял значительную часть зимнего трафика: жители Кубани летали отдыхать в теплые края», – прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, международный аэропорт Сочи с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года обслужил 402,6 тыс. пассажиров. Это на 59,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели пассажиропотока нынешнего сезона оказались немногим меньше, чем в олимпийский период: тогда в январе-феврале 2014 года аэропорт Сочи принял и отправил 615 тыс. человек.

По данным сервиса OneTwoTrip в новогодние праздники Сочи и Краснодар попали в список самых популярных авиамаршрутов в России. Также Краснодар и Сочи попали в топ-10 наиболее востребованных железнодорожных маршрутов.

В целом, турпоток в Краснодарский край в дни новогодних каникул упал в два раз – 800 тыс. до 400 тыс. человек.

Алексей Белянин