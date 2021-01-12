Турпоток в Краснодарский край в новогодние праздники упал в два раза

Курорты Краснодарского края в новогодние праздники посетило больше 400 тыс. человек. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Кубани Это вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, большинство отдыхающих предпочли горную и предгорную часть Краснодарского края, прежде всего – Сочи, который посетили около 270 тыс. человек. Он также сообщил, что отели на Черноморском побережье были заполнены на 70%, в предгорной и степной зоне – более, чем на треть.

«Безусловно, в этом году мы подошли с особым вниманием к организации зимнего сезона. На всех курортах действовали санитарно-эпидемиологические требования, мы подготовили инфраструктуру для организации безопасного отдыха в нынешних условиях. И в целом, мы видим, что нам удалось избежать вспышек заболеваемости и серьезных происшествий», – прокомментировал господин Кондратьев.

Всего в Сочи работало 143 средства размещения общей вместимостью около 22 тыс. мест. За период новогодних праздников в средствах размещения горного кластера проживали более 74 тысяч человек. Средняя загрузка объектов составила около 80%. Кроме того, 72 тыс. человек посетили горнолыжные курорты в рамках однодневных туров. Прежде всего, это жители Сочи, а также гости курорта, отдыхающие в прибрежной зоне.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январские праздники 2020 года курорты Краснодарского края посетили 800 тыс. человек. Это на 3% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Турпоток в Сочи в первую декаду 2020 года составил 524 тыс. человек. Краснодар в праздники посетили 66 тыс. отдыхающих.

Сочи по итогам первой декады января 2021 года посетили 270 тыс. туристов. Власти города заявляли, что это на 11% больше, чем в прошлом году. 30% из всех отдыхающих – дети. В Геленджике в новогодние праздники отдохнули больше 20 тыс. человек. Турпоток в Анапу составил около 40 тыс. отдыхающих.

Алексей Белянин