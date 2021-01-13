Пассажиропоток аэропорта Сочи в новогодние праздники вырос на 59%

Международный аэропорт Сочи с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года обслужил 402,6 тыс. пассажиров. Это на 59,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

За указанный период аэропорт принял 3 217 рейсов на прилёт и вылет. Больше всего пассажиров хаб обслужил 3 января – 29,2 тыс. человек. Самыми популярными направлениями за новогодние праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Международное авиасообщение в аэропорту Сочи по-прежнему не восстановлено.

Показатели пассажиропотока нынешнего сезона оказались немногим меньше, чем в олимпийский период: тогда в январе-феврале 2014 года аэропорт Сочи принял и отправил 615 тыс. человек.

«На высокий ажиотаж во многом повлияла государственная Программа стимулирования внутреннего туризма в России и связанные с ней нововведения: были сняты ограничения на минимальную стоимость путевки и повышена сумма максимального возврата с 15 тысяч до 20 тыс. руб.», – отмечают в пресс-служба воздушной гавани.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Сочи по итогам первой декады января 2021 года посетили 270 тыс. туристов. Власти города заявляли, что это на 11% больше, чем в прошлом году.

Всего в Сочи работало 143 средства размещения общей вместимостью около 22 тыс. мест. За период новогодних праздников в средствах размещения горного кластера проживали более 74 тысяч человек. Средняя загрузка объектов составила около 80%. Кроме того, 72 тыс. человек посетили горнолыжные курорты в рамках однодневных туров. Прежде всего, это жители Сочи, а также гости курорта, отдыхающие в прибрежной зоне.

В целом турпоток в Краснодарский край в дни новогодних праздников сократился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Алексей Белянин