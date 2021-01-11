Сочи попал в топ-3 среди самых популярных авиамаршрутов в новогодние праздники

Сочи занял третье место в списке самых популярных авиамаршрутов в России в январе 2021 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

По данным авторов исследования, количество купленных авиабилетов в Сочи в этом году вдвое превысило показатели 2020 года.

На первом месте у путешественников оказалась Москва, второе место у Санкт-Петербурга. В топ-10 также вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

Также Краснодар и Сочи попали в топ-10 наиболее востребованных железнодорожных маршрутов. Лидерами здесь стали Москва, Санкт-Петербург, а также Нижний Новгород.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Сочи по итогам первой декады января 2021 года посетили 270 тыс. туристов, что на 11% больше, чем в прошлом году. 30% среди всех отдыхающих – дети. Из общего числа гостей 146 тыс. разместились в горном кластере, остальные - в приморской части города. В отелях Красной Поляны заполняемость номерного фонда составляла 80% (74 тыс. человек).

Алексей Белянин