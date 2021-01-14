Пробки в Москве из-за снегопада достигли 8 баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Наибольшие затруднения движения наблюдаются в центре города, в том числе на Садовом кольце, Новом Арбате, на Тверской улице и на улице Охотный ряд. Также движение затруднено от Яузского до Рождественского бульвара.

Пробки наблюдаются и на Третьем транспортном кольце (ТТК). На МКАДе пробки наблюдается по большей части на юге. В пробках стоит Ленинградское и Новорязанское шоссе.

Ночь на 14 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха опускалась до –13,4 °C. По оценкам синоптиков, за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. С самого утра в городе затруднено движение транспорта. Аэропорты столицы задержали более 20 рейсов.

Московская агломерация заняла первое место среди 416 городов мира по уровню пробок в ежегодном рейтинге компании TomTom. Ранее в этом исследовании Москва и область не поднимались выше пятого-шестого места. Столичные власти обрадовались рейтингу: много транспорта на улицах — признак того, что Москва «восстановилась» после пандемии.

Подробнее о столичных пробках читайте в публикации “Ъ”.