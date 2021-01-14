В Москве из-за сильного снегопада на дорогах образовались заторы

Сильный снегопад в Москве стал причиной заторов на дорогах и гололедицы. Горожанам рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом, а водителям — соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. По оценкам синоптиков, за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.

«Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что при относительно небольшом количестве автомобилей в городе серьезные пробки»,— говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. По данным Яндекса, пробки составляют 6 баллов.

Самая тяжелая транспортная ситуация образовалась на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы, там пробка растянулась на 8 км. На этом участке практически нет движения из-за грузовиков, которые буксуют на 30-м км и занимают все дорожное полотно, кроме крайней левой полосы.

Также ночь на 14 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха опускалась до -13,4°C.