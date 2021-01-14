Сильный снегопад в Москве стал причиной заторов на дорогах и гололедицы. По оценкам синоптиков, за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Последствия снегопада в столице — в фотогалерее “Ъ”.
Сильный снегопад в Москве стал причиной заторов на дорогах и гололедицы. По оценкам синоптиков, за ночь в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Последствия снегопада в столице — в фотогалерее “Ъ”.
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