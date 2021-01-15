Авторынок подсел на госсубсидии

Авторынок РФ в 2020 году вышел на четвертое место в Европе, показав снижение продаж на 9%, до 1,6 млн машин. При этом продажи попали в зависимость не только от девальвации рубля, которая подгоняла спрос в ожидании роста цен, но и от господдержки. Как только льготное автокредитование в декабре 2020 года прекратилось, продажи сразу же ушли в минус. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не скрывают, что ожидают роста рынка на 2,1% в 2021 году только при условии продолжения господдержки.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2020 году упали на 9,1%, до 1,6 млн машин, подсчитали в АЕБ. В декабре продажи ушли в минус после двух месяцев роста подряд, сократившись на 2,1%, до 166,7 тыс. штук. Падение совпало с завершением программы льготного автокредитования в 2020 году, основным бенефициаром которой является лидер российского рынка АвтоВАЗ.

Но, «несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место», говорит глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штерцель. Он фактически признал зависимость рынка от господдержки, сказав о ее критической важности для устойчивости автомобильного бизнеса в России. Менеджмент АвтоВАЗа 13 января говорил, что рынок в 2021 году может вырасти лишь при сохранении объемов господдержки на уровне прошлого года. Пока что в бюджете заложен значительно меньший объем, хотя программы господдержки и возобновили свое действие с 1 января.

В АЕБ ожидают роста рынка в 2021 году на 2,1%, до 1,6 млн машин.

Прогноз основан на предпосылке отсутствия новых локдаунов и санкций, а также продолжения мер господдержки. Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что комитет не учитывает риски повышения утильсбора, которое обсуждается в правительстве.

Прежде АЕБ указывала на прямые издержки локальных производителей от утильсбора, а сейчас Томас Штерцель лишь упомянул, что за счет этого и других обязательных платежей «растет финансовая нагрузка на бизнес». Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что стоимость автомобилей продолжит расти и в 2021 году (по прогнозам, на 10%) на фоне инфляции, нестабильности рубля, повышения размеров утильсбора и в итоге растущие цены и снижающаяся платежеспособность населения повлияют на число проданных машин.

Но пока год начался оптимистично: так, у «Автомира» продажи растут на 25% по сравнению с прошлым январем. В дилере говорят о существенном вкладе в такой результат возобновления льготного автокредитования с 1 января. Директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников отмечает, что в январе—марте 2020 года рынок демонстрировал неплохие результаты и на их фоне продажи начала 2021-го будут выглядеть слабо.

Продажи все еще сдерживает дефицит машин, добавляет глава «Авилона» Андрей Павлович. Баланс спроса и предложения по ожиданиям как АЕБ, так и отрасли будет достигнут в первом квартале. Некоторые же производители, рассказывает господин Мигаль, «испугавшись» дефицита прошлого года, стали производить больше автомобилей: «Это не совсем правильно, так как сейчас спрос падает и реализовать такие же объемы вряд ли удастся».

Денис Мигаль называет рост рынка в 2021 году на 2–3% наиболее оптимистичным прогнозом, подчеркивая, что увеличение продаж по сравнению с кризисным 2020 годом не является позитивной динамикой. Гендиректор АО «Автоdom» Андрей Ольховский полагает, что при любом развитии ситуации во втором полугодии наступит охлаждение рынка: будет исчерпан спрос со стороны покупателей, а цена на автомобили полностью учтет девальвацию. Владимир Мирошников делает ставку на сохранение объемов рынка в 2021 году на уровне прошлого года, причем он видит риски ухода части клиентов на рынок машин с пробегом из-за ограниченного числа моделей в льготном автокредитовании. В «Авто.ру» также рассчитывают на то, что объем рынка не изменится, а удорожание машин составит 5–10%, при этом на вторичном рынке роста средней цены не будет по причине увеличения возраста машин и пробега.

Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что сейчас на рынок влияют как быстрое возобновление программы автокредитования, так и частичное восстановление складов: «Клиенты понимают, что программа конечная, а цены расти продолжают». При этом он предполагает, что спрос в январе—феврале окажется на уровне прошлого года или ниже, а затем, очевидно, уйдет в минус в марте на фоне высокой базы. По итогам года эксперт допускает как рост продаж, так и падение до 5%.

Ольга Никитина