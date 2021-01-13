Продажи АвтоВАЗа за год упали на 5% Рост в 2021 году зависит от размеров господдержки

Как и ожидал "Ъ", продажи АвтоВАЗа, основного бенефициара программ господдержки спроса в легковом сегменте, в 2020 году упали на 5%. Темпы реализации Lada Granta показали еще более активное падение — сразу на 7%, но это не помешало ей остаться бестселлером среди новых автомобилей в РФ второй год подряд и показать динамику лучше рынка в целом. Точных прогнозов на 2021 год АвтоВАЗ не дает, но делает ставку на сохранение субсидирования на уровне прошлого года — тогда, по мнению компании, рынок может выйти в небольшой плюс.

Реализация машин АвтоВАЗа в 2020 году упала на 5%, до 343,5 тыс. единиц, но доля рынка 21,5% стала рекордной за 20 лет, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне. Концерн ожидает падения рынка в целом в 2020 году на 9%, до 1,6 млн штук. Итоговые результаты продаж легковых и легких коммерческих автомобилей будут названы Ассоциацией европейского бизнеса 14 января, но оценка АвтоВАЗа совпадает с прогнозами отрасли.

Самым продаваемым автомобилем АвтоВАЗа и российского рынка второй год подряд стала Lada Granta. Впрочем, темпы падения продаж модели оказались хуже, чем средние по концерну: ее реализация сократилась на 7,2%, до 126,1 тыс. машин. Lada Vesta ушла в минус гораздо скромнее — на 3,7%, до 107,3 тыс. штук. Реализация Lada Largus снизилась на 6,7%, до 48,9 тыс. машин. В 2021 году АвтоВАЗ планирует запустить новый Largus, а также Lada Niva Travel.

Наиболее драматичным для российского производителя оказалось падение экспортных поставок — они сократились впервые с 2016 года, составив 41 тыс. машин против 50 тыс. годом ранее.

По словам Оливье Морне, этот результат в компании все же считают хорошим, несмотря на замедление роста мирового авторынка на фоне пандемии COVID-19 и уход АвтоВАЗа из Европы, решение о котором было принято в 2019 году. Без учета европейских поставок падение составило 12%.

Большая часть реализованных за пределами РФ машин приходится на рынки Казахстана (17,5 тыс. машин, доля рынка — 19,6%) и Белоруссии (10,3 тыс. штук, доля — 19,5%). Причем в Белоруссии Lada стала бестселлером, как и в Узбекистане, где было реализовано 5 тыс. автомобилей бренда.

АвтоВАЗ не раскрывает прогноз на 2021 год, но Оливье Морне отметил: «Если нам удастся получить поддержку на том уровне, который был предоставлен со стороны российского правительства в 2020 году, мы можем ожидать небольшого увеличения по рынку в 2021 году». Пока прогнозные объемы господдержки несопоставимы с уровнем 2020 года.

Ольга Никитина