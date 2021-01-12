ФСИН обратилась в суд с просьбой отправить Навального в колонию

В Симоновский суд Москвы поступило ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока заключения на реальный. В картотеке суда 11 января зарегистрировано дело об отмене условного срока «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)». Если суд удовлетворит ходатайство ФСИН, господин Навальный должен будет отправиться в колонию на срок около трех лет.

Речь идет об испытательном сроке Алексея Навального по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального — к трем с половиной годам условно. Испытательный срок политика истек 30 декабря 2020 года.

28 декабря ФСИН обвинила Алексея Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Политик проходил лечение в берлинской клинике «Шарите», его выписали 20 сентября. В Россию политик еще не возвращался. ФСИН предупредила, что неисполнение обязанностей грозит оппозиционеру реальным сроком вместо условного (за вычетом времени, отбытого им под домашним арестом), и потребовала явиться в 9:00 на следующий день.

29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.