Росстат будет учитывать цену на каршеринг и онлайн-подписки при расчете инфляции

Росстат расширил список товаров и услуг, цены на которые учитываются при расчете инфляции. В перечень вошли подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг. Кроме того, ведомство добавило в список лекарства от COVID-19.

«Важным шагом стало включение в ежемесячную оценку индекса потребительских цен подписки на онлайн- и видеосервисы, а также каршеринг — услуги аренды автомобилей»,— говорится в сообщении ведомства.

Также Росстат добавил в список более десяти новых лекарств, пять из которых — азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3 — используются при заражении коронавирусом COVID-19. Теперь в перечне 53 лекарства.

В целом список увеличился на 32 позиции. Теперь ведомство ежемесячно будет отслеживать цены на 556 товаров и услуг. При этом Росстат больше не будет отслеживать цены на ртутные градусники.

По итогам 2020 года инфляция в стране достигла 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты. За первые десять дней 2021 года инфляция составила 0,4%.

О росте цен в 2021 году — в материале “Ъ” «Ценники переписаны с запасом».