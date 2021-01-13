С начала года инфляция в России составила 0,4%

С 1 по 11 января потребительские цены в России выросли на 0,4%, следует из данных Росстата. За аналогичный период прошлого года инфляция составила 0,3%.

С начала 2021 года сильнее всего выросли цены на овощи (+2,4%), куриное мясо (+0,7%), молоко (+0,5%), яйца, муку и чай (+0,3%). При этом снизились цены на сахар (–0,7%), пшено (–0,4%) и колбасы (–0,1%).

Бензин подорожал на 0,4%, дизельное топливо — на 0,1%. Также увеличилась стоимость иностранных автомобилей (+0,4%).

По итогам 2020 года инфляция в стране достигла 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты.

О росте цен в 2021 году — в материале “Ъ” «У машин отъехали цены».