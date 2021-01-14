Ценники переписаны с запасом

Инфляция начала 2021 года немного превысила показатели января 2020 года, но структурно «стартовое» повышение цен отличается от прошлогоднего. Предсказывать динамику инфляции в первом квартале 2021 года сложнее, чем на весь год. Если ценовой всплеск, начавшийся в ноябре, может как продолжиться, так и внезапно остановиться, то признаки снижения инфляции ниже 4% в течение двух-трех кварталов, по мнению аналитиков, видны отчетливо.

Росстат опубликовал первую инфляционную сводку 2021 года. Напомним, «понедельные», по суженной инфляционной корзине, оценки динамики индекса потребительских цен (ИПЦ) даются первую неделю года с 1 января и ограниченно сопоставимы с прошлогодними. Тем не менее с 1 по 11 января ИПЦ вырос на 0,4% в сравнении с ростом на 0,3% с 1 по 9 января 2020 года. В течение всего января 2020 года инфляция приросла на 0,4%, в начале того года она примерно соответствовала таргетным уровням ЦБ. Средний с начала этого года суточный прирост цен в первые полторы недели — 0,036% против 0,027% в декабре и 0,013% в январе 2020 года, то есть формально речь идет об очень сильном приросте, заставившем правительство вернуть (по крайней мере в теории) институт «потолочных» цен на отдельные виды товаров на три месяца.

Впрочем, на деле говорить о какой-либо ценовой катастрофе не приходится.

Даже в начале «нормального» 2020 года цены в первые дни росли лишь немного медленнее, чем сейчас, а в следующие три недели рост сменился резкой остановкой.

Повторится ли этот сценарий сейчас, неизвестно, но при низком спросе это обычный сценарий начала года. Кроме того, хотя инфляция и остается по большей части продовольственной, в 2021 году, как и в конце 2020 года, она локализована в отдельных группах продовольствия — в начале 2020 года рост был более равномерен. Наконец, в 2021 году в «стартовый» рост цен внес весомый вклад общественный транспорт (например, рекордный прирост цен на проезд в метрополитене — 5,6%) и гостинично-туристические услуги: внешний туризм на Новый год был практически закрыт, в отличие от начала 2020 года. «Сезонность» 2020 и 2021 годов существенно различается.

Пока оснований считать, что сверхплановый рост цен прекратится в феврале, нет — это неизвестно. А вот сценарии, в которых при инфляции декабря 2020 года в 4,9% «год к году» к концу 2020 года ИЦП прирастет хотя бы на 4%, видят все меньше аналитиков. Они, напротив, уверены в том, что риски низкой инфляции во втором полугодии высоки. «ВТБ Капитал» вчера опубликовал обзор «Инфляция в России: признаки разворота», где уверенно констатировал: январское ценовое давление ниже, чем декабрьское, оно касается и продовольственного, и непродовольственного сегмента, а инфляция в секторе услуг вообще находится на уровне, соответствующем «таргету» ЦБ. В «ВТБ Капитале» считают годовую инфляцию «запаздывающим и зачастую даже вводящим в заблуждение индикатором ценового давления», основанного на динамике спроса, локальный пик инфляции, видимо, уже пройден, и наблюдения аналитиков позволяют им прогнозировать снижение инфляции на конец года до 3% «год к году», что существенно ниже целей ЦБ.

По расчетам аналитиков инвестбанка, основанным на собственном индикаторе s-core, в течение всего 2020 года можно было говорить о пониженной инфляции, а первые признаки усиления дезинфляционного процесса появились в сентябре. Отметим, что чрезвычайные обстоятельства 2020 года настолько искажали обычную сезонность, что статистика 2021 года потребует осторожной интерпретации: разнообразные «эффекты базы», связывающие текущие колебания с реальными событиями прошлого года, призовут на свет необычно много статистических «сенсаций», за которыми в реальности ничего не стоит. Но общественная реакция на них может быть значимой: после многих лет повышенной инфляции и «коронавирусной» экономической неопределенности колебания ИПЦ могут провоцировать тревогу и рост проинфляционных ожиданий, а шансы на укоренение веры в снижение цен в РФ пока невысоки.

Дмитрий Бутрин