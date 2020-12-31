Минэкономики назвало основную причину ускорения инфляции в России

Основной причиной ускорения инфляции в России в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, прокомментировала замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова предварительные данные Росстата. По ее словам, эффект переноса валютного курса будет исчерпан в первом квартале 2021 года.

«Основной вклад в ускорение инфляции в 2020 году внесло произошедшее ослабление валютного курса — по оценке, около 1,5 п. п.»,— отметила госпожа Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства. «Дополнительное давление на темпы роста потребительских цен в 2020 году оказала ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции — как российском, так и мировом»,— сказала замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

В 2020 году инфляция в России стала максимальной с 2016 года. Тогда она равнялась 5,4%. Инфляция в декабре, по предварительным данным, ускорилась до 0,8%.

Напомним, Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и ритейлеры 16 декабря подписали соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Меры по сдерживанию цен на продукты были приняты после критики президента Владимира Путина. Правительство также подготовило проект постановления, которое позволит регулировать цены на социально значимые продукты при их подорожании на 10%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ценам снижают порог роста».