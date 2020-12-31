Инфляция в 2020 году достигла 4,9% — максимума с 2016 года

Инфляция в России в целом за год, по предварительным данным Росстата, составила 4,9%. В 2020 году она стала максимальной с 2016 года, сообщает «Интерфакс». Тогда инфляция равнялась 5,4%.

Рост цен по итогам этого года более чем на 1 п.п. превысил официальный прогноз правительства, который равнялся 3,8%. Инфляция в декабре, по предварительным данным, ускорилась до 0,8%. Согласно предварительным данным Росстата, продовольственные товары в декабре подорожали на 1,5%, в целом за 2020 год — на 6,7%.

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года будут предоставлены 12 января 2021 года.

С 15 по 21 декабря инфляция в России составляла 0,2%. На этом уровне инфляция оставалась третью неделю подряд. С начала декабря потребительские цены повысились на 0,6%, с начала 2020 года — на 4,7%.

Ранее правительство подготовило проект о праве напрямую регулировать цены на ряд социально значимых продуктов, в том числе на мясо, рыбу, молоко, крупы, при их росте на 10% в течение 60 дней с учетом сезонности.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ценам снижают порог роста».