Коронавирус возвращается с каникул

Недельное снижение подтвержденных случаев COVID-19 в России является не стабилизацией эпидемического процесса, а следствием новогодних каникул. Так полагают эксперты, приводя, в частности, данные по заболеваемости ОРВИ за прошлые годы. Они также отмечают, что некоторое снижение числа регистрируемых случаев может объясняться и тем, что в праздники у граждан было меньше возможностей сделать тест на коронавирусную инфекцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания с регионами 7 января назвала эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в России «стабилизирующейся» и отметила замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. По ее словам, охват тестированием в праздничные дни «удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тыс. человек при регламентируемом не ниже 200 на 100 тыс. населения» (такой уровень ведомство установило в ноябре 2020 года).

10 января ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты, сообщил, что недельное число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом оказалось минимальным с середины ноября. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией на вечер 10 января, новых случаев за сутки было выявлено 22 851, данные представлены по 83 из 85 регионов. Данные за предыдущие сутки были представлены по 84 регионам, суточный прирост составил 23 309 случаев. Средний коэффициент распространения инфекции (показатель, определяющий среднее количество людей, инфицируемых больным до его изоляции) в воскресенье составил 0,97, тогда как в выходные неделей ранее он составлял 0,96. «Однако он держится ниже единицы уже две недели подряд, что может говорить о стабилизации эпидемической ситуации»,— отмечает ТАСС.

Ранее о стабилизации заболеваемости «в период новогодних праздников» заявил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Ситуация в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев». Глава Минздрава также заявил, что в эти новогодние каникулы «число обращений пациентов в связи с алкогольными отравлениями снизилось по сравнению с прошлыми годами, но в целом пока осталось на более высоком уровне относительно будних дней».

Роспотребнадзор регулярно публикует данные о еженедельном объеме тестирования на COVID-19 по России. По данным на 30 декабря 2020 года, общее число проведенных в стране лабораторных исследований составило около 90,2 млн, по данным на 23 декабря — более 87 млн, на 16 декабря — около 83,8 млн лабораторных исследований, на 9 декабря — 80,5 млн. То есть недельный прирост составлял около 3 млн тестов. По данным на 9 января, за девять дней 2021 года общее число тестов выросло примерно на недельный объем — до 93,2 млн.

Ранее эксперты прогнозировали снижение заболеваемости COVID-19 во время каникул. В декабре 2020 года академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предполагал, что каникулы послужат сдерживающим фактором для распространения заболевания, так как люди будут проводить больше времени дома. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявлял «РИА Новости», что после зимних каникул «обычно идет повышение заболеваемости»: «А во время самих каникул идет снижение. Это данные на основании долголетних наблюдений за респираторными заболеваниями и гриппом».

Главврач клиник «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков, также прогнозируя снижение заболеваемости на каникулах, заявлял, что оно должно быть связано с сокращением объема тестирования, в том числе потому что люди в выходные при признаках респираторных заболеваний реже обращаются за медицинской помощью. «Сейчас ситуация серьезная, стабильно напряженная,— сказал он “Ъ”, оценивая каникулярную статистику.— То снижение, которое мы видим в течение десяти дней, связано как раз с графиком взятия мазков, это вообще стандартная ситуация: обычно рост заболеваемости у нас всегда в четверг-пятницу, а снижение — в понедельник-вторник. Сейчас же выходные растянулись на десять дней, пять из них не работали коммерческие лаборатории. Государственные учреждения тоже частично не брали мазки, и часть людей не обращались за сдачей тестов». По его словам, после выхода россиян на работу «13–14 января пойдет рост заболеваемости»; кроме того, «сейчас идет и инкубационный период у тех, кто заразился, когда люди общались и праздновали». Он также полагает, что в Москве «ситуация в данный момент стабилизируется, потому что люди уехали в Подмосковье и в другие регионы отдыхать»: «Все вернутся обратно, и вновь начнется рост. Никакой стабилизации сейчас еще нет. Можно только говорить о стабильной напряженности на протяжении последних полутора-двух месяцев, потому что нет резких скачков, количество госпитализаций более или менее одинаковое». «Снижение заболеваемости в Москве все же будет в конце января, а по России — с конца февраля»,— предположил эксперт.

Отметим, вечером в воскресенье стало известно, что в конце декабря в России выявлен носитель так называемого «британского» штамма коронавирусной инфекции. Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала, что это выяснилось после обследования россиян, вернувшихся из Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон ранее заявил, что новая разновидность вируса на 70% более заразна, чем первоначальный вариант инфекции, после чего десятки стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией.

Валерия Мишина