Лицензирование примерили к гильотине

Минэкономики подготовило масштабный доклад о состоянии лицензирования в 2018 году с анализом текущей практики и возможностей ее совершенствования в рамках общего пересмотра принципов контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и подготовки «регуляторной гильотины». Хотя лицензирование позволяет предотвратить «некоторое количество» случаев причинения ущерба охраняемым ценностям, остановить рост числа нарушений оно не способно, а для некоторых видов деятельности и вовсе не нужно, полагают в ведомстве.

Как отмечается в документе (есть у “Ъ”), задача лицензирования — предотвращение ущерба «правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия... обороне и безопасности». В то же время лицензированию подлежат и виды деятельности, где «риск причинения указанного ущерба, как правило, отсутствует», указывают в ведомстве. Основной нормативный документ в этой сфере — закон 99-ФЗ, устанавливающий список из 52 видов деятельности, требующих получения лицензии, еще 14 видов (атомная, космическая деятельность, производство и оборот спиртосодержащей продукции, финансовая и страховая деятельность и др.) прямо выведены из-под его действия, не упомянуты в законе также приобретение оружия, недропользование, внешняя торговля и внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями. При этом специальные нормы лицензирования имеют «существенные и, чаще всего, неоправданные несовпадения» с базовым законом: необходимо сделать его универсальнее, распространив на всю лицензионную деятельность, полагают в Минэкономики.

Там также отмечают стабильное уменьшение общего числа действующих лицензий в последние три года: в 2018 году их было выдано 620,5 тыс. (на 0,1% меньше, чем в 2017 году). При этом 62% лицензий приходится на пять сфер: образование, медицину, розничную торговлю алкоголем, работы с противопожарными системами и фармацевтику. В 12 видах деятельности число лицензиатов не превышает 100 (включая производство этилового спирта, хранение и уничтожение химоружия, пассажирские железнодорожные перевозки и азартные игры) — и с учетом того, что в них и без того осуществляется тщательный госконтроль, лицензирование для них может быть отменено в рамках «регуляторной гильотины», считают в Минэкономики.

Доклад констатирует, что электронная форма обращений за лицензиями «не получила широкого распространения» — она осуществляется по усмотрению заявителей, в 2018 году ею воспользовались 8,4% против 5,5% в 2017 году. Но Минэкономики уже внесло в Госдуму законопроект о переходе к реестровой модели лицензирования, закрепляющий отказ от бумажных лицензий в пользу электронных записей в общедоступных реестрах (см. “Ъ” от 24 декабря 2018 года).

Контроль после выдачи лицензии, как и сам процесс ее получения, не является существенной нагрузкой на бизнес, отмечают в ведомстве: проверкам подверглись всего 9,3% лицензиатов (против 8% в 2017 году), а административные наказания были наложены менее чем на половину нарушителей. В то же время доклад констатирует существенный рост доли выявляемых нарушений — 41,8% против 38,1% годом ранее,— но грубых нарушений из них лишь 5,3%: целый ряд видов лицензируемой деятельности просто «не представляет реальной угрозы причинения вреда». Таким образом, хотя система лицензирования «позволяет предупреждать некоторое число случаев причинения вреда» охраняемым ценностям, «обеспечить допуск на рынок исключительно лиц, соответствующих всем установленным требованиям», она не способна, заключают в Минэкономики.

Надежда Краснушкина