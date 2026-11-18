Экс-глава японского футбола Тасима выдвинут кандидатом на пост президента FIFA
Бывший глава Японской футбольной ассоциации (JFA) Кодзо Тасима подал официальную заявку на участие в выборах президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщила пресс-служба JFA.
Выборы пройдут в марте 2027 года в Марокко. Ранее действующий президент Джанни Инфантино заявил о намерении переизбраться на новый срок. 16 ноября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выдвинул кандидатуру главы Федерации футбола Франции (FFF) Филиппа Диалло.
«После завершения оформления необходимых документов JFA официально направила письмо с рекомендацией в FIFA»,— говорится в заявлении. По данным телеканала Asahi, господин Тасима заручился поддержкой пяти национальных федераций. Он заявил, что намерен использовать свой опыт «для продвижения более эффективного и прозрачного организационного управления в FIFA».
Кодзо Тасиме 68 лет. Он руководил JFA с 2016 по 2024 год. С апреля 2015 года японец является членом FIFA.