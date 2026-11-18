«После завершения оформления необходимых документов JFA официально направила письмо с рекомендацией в FIFA»,— говорится в заявлении. По данным телеканала Asahi, господин Тасима заручился поддержкой пяти национальных федераций. Он заявил, что намерен использовать свой опыт «для продвижения более эффективного и прозрачного организационного управления в FIFA».