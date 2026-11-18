На рынке делового туризма «Туту» до сих пор не работал. Теперь компания планирует активно развивать это направление, говорят там. В «Туту» объем рынка делового туризма оценивают в 1,2 трлн руб. в год. В перспективе организация рассчитывает занять на нем заметную долю.