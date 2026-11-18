«Туту» может вложить 500–600 млн руб. в покупку «Ракеты» и IBC Corporate Travel
Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по присоединению к «Туту» сервиса по организации командировок «Ракета» и агентства делового туризма IBC Corporate Travel. Об этом говорится в сообщении компании. Условия сделки и ее стоимость там не привели.
Совокупная стоимость двух купленных компаний могла составить 500–600 млн руб., говорит гендиректор «Infoline-аналитик» Михаил Бурмистров. IBC Corporate Travel он называет зрелым оператором с устойчивой корпоративной клиентской базой, а «Ракета» представляет дополнительную ценность как технологическая платформа для автоматизации командировок и управления расходами.
«Туту» — крупный сервис бронирования туристических услуг, занимающийся продажей размещения, пакетных туров, авиационных и железнодорожных билетов. Компания существует с 2003 года. Головная структура «Туту» — АО «Диджитс», единственным акционером которого в 2025 году выступал комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «МК Инвестиционные решения 2». Его учредители не раскрываются.
На рынке делового туризма «Туту» до сих пор не работал. Теперь компания планирует активно развивать это направление, говорят там. В «Туту» объем рынка делового туризма оценивают в 1,2 трлн руб. в год. В перспективе организация рассчитывает занять на нем заметную долю.
Сейчас рынок делового туризма в то же время переживает не лучше времена. В январе—сентябре 2026 года спрос на перелеты по России деловых туристов сократился на 10,5% в годовом выражении, за рубеж — на 6%, говорили ранее в «Аэроклубе». Негативная конъюнктура связана с сокращением компаниями тревел-бюджетов и общим снижением деловой активности.