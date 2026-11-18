Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в бюджете на 2027 год заложены деньги для повышения страховых пенсий в два этапа. Об этом он рассказал на расширенной встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.