Котяков: бюджет на 2027 год учитывает двойную индексацию страховых пенсий
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в бюджете на 2027 год заложены деньги для повышения страховых пенсий в два этапа. Об этом он рассказал на расширенной встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Как уточнил министр, индексация пройдет с 1 февраля — по уровню фактической инфляции, которая сейчас оценивается в 6,8%, и с 1 апреля — еще на 3,3%. Его слова передает пресс-служба Минтруда.
После двух повышений средняя страховая пенсия по старости в 2027 году достигнет 29,9 тыс. руб., увеличившись в общей сложности на 2,6 тыс. руб., добавил господин Котяков. При этом прибавка для каждого пенсионера будет зависеть от его пенсионного стажа.