«Для нас всегда важно, чем женщина зарабатывает себе на жизнь, есть ли у нее работа. Мы исключительно легальными методами проверяем, где, кем и как она работает. Анализируем, насколько уровень потребления, который показывает кандидатка в соцсетях, соответствует уровню дохода, который она может подтвердить и объяснить. Если там несоответствие, то мы говорим, что это риск, и мы таких кандидаток себе в базу не берем».