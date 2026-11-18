С милым рай после проверки
Почему поиск любви становится спецоперацией и сколько стоит VIP-подбор партнера
В России начали использовать нейросети, чтобы знакомиться инкогнито. Так публичные люди и топ-менеджеры пытаются защититься от охотников за чужими деньгами и избежать нежелательной огласки. Об этом “Ъ FM” рассказали представители рынка знакомств. В США меры предосторожности еще необычнее. Там ради тайных свиданий пересаживаются на неприметные автомобили и даже нанимают массовку, пишет Wall Street Journal.
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В Кремниевой долине теперь опасаются не только хакерских атак, но и «медовых ловушек» — то есть попыток выведать корпоративные секреты через романтические связи. В OpenAI сотрудников даже учили распознавать такие знакомства. Ну а после скандала с основателем Nvidia Дженсеном Хуангом состоятельные американцы стали еще осторожнее.
По данным Wall Street Journal, проверка потенциальной спутницы у частного детектива может стоить около $4 тыс. В российских брачных агентствах к этому подходят по-своему, рассказывает основатель премиального агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин:
«Для нас всегда важно, чем женщина зарабатывает себе на жизнь, есть ли у нее работа. Мы исключительно легальными методами проверяем, где, кем и как она работает. Анализируем, насколько уровень потребления, который показывает кандидатка в соцсетях, соответствует уровню дохода, который она может подтвердить и объяснить. Если там несоответствие, то мы говорим, что это риск, и мы таких кандидаток себе в базу не берем».
В одном из брачных агентств VIP-подбор стоит от 450 тыс. руб., в другом индивидуальный поиск партнера — минимум 10 млн. За эти деньги работает целая команда, которая ищет подходящих людей даже среди тех, кто никогда не обращался к свахам. Но счастливого брака это все равно не гарантирует, продолжает Вячеслав Шумилин:
«Россия находится на лидирующих позициях мирового антирейтинга по количеству разводов. И, конечно, люди понимают, что сегодня, если ты женишься, выходишь замуж, то вероятность развестись достаточно большая, потому что мир изменился в том числе. И вот этот страх тоже движет мужчинами, которые не спешат в отношения либо в брак».
Проверить человека можно и без свах. В Москве, как выяснил “Ъ FM”, частные детективы предлагают собрать досье за 25 тыс. руб. Час слежки стоит от 5 тыс. руб. А за 100 тыс. руб. некоторые сыщики обещают даже узнать местоположение человека по данным мобильного оператора. Правда, далеко не все подобные методы законны, предупреждает руководитель детективного агентства Алексей Бормисов:
«В легальной плоскости можно искать информацию о человеке только по открытым источникам. Все остальные методы будут расцениваться как вторжение в личную жизнь, работа с чужими персональными данными, незаконный доступ к компьютерной информации. Получается, что никаким легальным способом проверить партнера не представляется возможным».
Неприятные сюрпризы случаются и при знакомствах через агентства. В апреле СМИ рассказывали о москвичке, которая заплатила за поиск жениха 500 тыс. руб. Ей предложили трех мужчин. Один оказался женат. Женщина расторгла договор, но вернуть смогла лишь 180 тыс.
Однако проверка женихов — лишь часть работы. Сначала нужно понять, кого вообще ищет клиент, говорит телеведущая и сваха Роза Сябитова:
«Узнать, что это мошенник, — вряд ли получится: на то он и мошенник, что грамотно маскируется. Но можно узнать, что человек сидел в тюрьме: даже через “Госуслуги” можно пробить эту информацию. Я помогаю клиентам понять свои потребности и оценить, какой человек должен быть рядом, что он должен делать прежде всего, чтобы вторая половина чувствовала себя счастливой».
Иногда для удачного свидания достаточно и стакана воды. Так произошло в США с владельцем нефтяной компании. У бизнесмена никак не находилось времени на вечерние встречи, к тому же он не пил алкоголь. Тогда сваха предложила устроить свидание в три часа дня — просто за стаканом воды. А через девять месяцев пара уже обручилась.