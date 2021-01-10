Politico: демократы оценивают последствия импичмента Трампа для Байдена

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и высокопоставленные представители Демократической партии еще не определились, объявлять ли импичмент президенту США Дональду Трампу на следующей неделе, сообщает издание Politico. По его сведениям, они допускают, что рассмотрение дела в Сенате создаст трудности для следующего президента США Джо Байдена в первые недели его работы.

Большинство представителей Демократической партии готовы поддержать объявление импичмента господину Трампу, однако участники фракционного собрания понимают, что импичмент усложнит повестку Демократической партии, сообщает газета. По ее сведениям, госпожа Пелоси изучает возможность объявить импичмент на уровне нижней палаты в середине следующей недели, но не передать положения об импичменте сразу в Сенат.

Госпожа Пелоси, по сведениям газеты, уведомила членов Палаты представителей США, что им стоит готовиться прибыть в Вашингтон. При этом в ее послании не были упомянуты ни импичмент, ни отстранение президента с помощью 25-й поправки к Конституции.

Повторный импичмент начали обсуждать на фоне штурма Капитолия сторонниками господина Трампа 6 января. Альтернативный вариант — применение 25-й поправки, позволяющей лишить президента его обязанностей в связи с неспособностью их выполнять. Право воспользоваться этим правом есть у вице-президента Майка Пенса и кабинета министров.

О событиях в США и позиции главы Белого дома — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».