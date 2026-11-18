Трамп прибыл в Шэньчжэнь, где встретится с Путиным и Си
Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС, передает «Синьхуа». На полях мероприятия запланированы его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.
Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на завтра. Американский президент говорил, что планирует обсудить ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию.