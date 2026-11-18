Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС, передает «Синьхуа». На полях мероприятия запланированы его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.