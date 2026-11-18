Сервис проверки легальности такси через «Макс» заработает в ноябре
Чат-бот в мессенджере «Макс», через который пассажиры такси смогут проверить легальность автомобиля и перевозчика, заработает до конца ноября. По словам главы ситуационного центра Минтранса Александра Кислякова, ведомство запустит его на следующей неделе.
Минтранс интегрировал реестр такси (ФГИС «Такси») в мессенджер. «Вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить в чат-бот и получить сразу ответ, моментально, в течение 10 секунд»,— сказал господин Кисляков на форуме «Транспорт России» (цитата по ТАСС).
За последние два года в России в три раза выросло число чатов в соцсетях и мессенджерах, которые предлагают услуги такси без лицензии. По подсчетам думского комитета по защите конкуренции и Объединения самозанятых России, их аудитория превышает 22 млн человек, писали «Известия». Пассажир нелегального такси лишен гарантий, которые обеспечивает официальный перевозчик, — например, при поломке машины во время поездки правовых оснований требовать вернуть деньги нет. Личность водителя такого такси проверить тоже невозможно.
С марта московские власти готовят поправки к КоАП, которые предусматривают штрафы для нелегальных таксистов, зазывающих пассажиров на территориях столичных вокзалов и аэропортов. Аналогичные меры ранее были приняты в Московской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.