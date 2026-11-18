Минтранс интегрировал реестр такси (ФГИС «Такси») в мессенджер. «Вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить в чат-бот и получить сразу ответ, моментально, в течение 10 секунд»,— сказал господин Кисляков на форуме «Транспорт России» (цитата по ТАСС).