Премьер Монголии не принял отставку министра обороны
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал отказался принимать заявление об отставке министра обороны Дамбын Батлута, передает ТАСС. Господин Учрал объяснил решение необходимостью обеспечить внешнюю и внутреннюю безопасность страны. Сам министр обороны решил покинуть пост из-за масштабного политического кризиса, связанного с коррупционными обвинениями в адрес высшего руководства Монголии.
Бывший мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар заявил, что президент и несколько других должностных лиц получили взятки на общую сумму $110 млн от группы компаний Bodi International. Предполагаемые взятки связывают с получением контракта на строительство железной дороги от крупного угольного месторождения Тавантолгой до пограничного пункта Гашуунсухайт на границе с Китаем.
После этих обвинений парламентская фракция оппозиционной Демократической партии потребовала отставки президента и других чиновников, чьи имена фигурируют в заявлениях Нямбаатара. Затем покинули посты президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и глава администрации правительства Баттумурийн Энхбаяр.