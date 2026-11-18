Бывший мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар заявил, что президент и несколько других должностных лиц получили взятки на общую сумму $110 млн от группы компаний Bodi International. Предполагаемые взятки связывают с получением контракта на строительство железной дороги от крупного угольного месторождения Тавантолгой до пограничного пункта Гашуунсухайт на границе с Китаем.