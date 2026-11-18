НДС сыграет на серую
Что изменится с 2027 года для селлеров и клиентов маркетплейсов
Налог на зарубежные товары может вытеснить с рынка мелких селлеров. Этого не исключают опрошенные “Ъ FM” эксперты. НДС в 22% призван уравнять условия для российских и иностранных продавцов. Однако новые правила могут ударить и по местному бизнесу.
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Пока непонятно, как власти собираются взимать налог с иностранных площадок. Кроме того, обсуждается пошлина на каждую посылку — минимум 100 руб., независимо от ее стоимости. В итоге дополнительные расходы лягут на покупателей, говорит владелец сети пунктов выдачи заказов Артем Бобцов:
«На сегодняшний день примерная разница в цене между товарами, которые в России можно получить завтра, и товаром, который можно получить из Китая через примерно 3 недели, составляет около 35%. После появления НДС разница в цене сократится примерно до 10-15%. Все замеры показывают, что при такой разнице россияне предпочитают переплатить, но получить товар быстро.
Мы ожидаем, что доля так называемого глобала, трансграничных продаж, отомрет. Что касается мелких селлеров, которые специализировались на том, что закупали товар в Китае и перепродавали здесь, их доли сократятся, останутся на уровне, может быть, нескольких десятков тысяч от сегодняшних 500 тыс. продавцов, как примерно сами площадки оценивают».
За девять месяцев 2026 года россияне потратили на онлайн-покупки за рубежом 550 млрд руб. Это на 70% больше, чем за тот же период 2025-го, следует из данных Infoline. На эти деньги, по сути, и рассчитывают российские селлеры. Но за резким ростом покупок стоят не только обычные потребители. Мелкие предприниматели тоже спешат пополнить запасы до введения НДС.
После изменения правил им придется бороться за покупателей уже не столько с иностранными продавцами, сколько друг с другом, считает гендиректор компании «Смарт ПРО» Сергей Игнатьев:
«Что делают китайские продавцы? Они копируют наши же карточки. Ставят цену в два раза дешевле, чем у нас, и надеются на какой-то заказ. Мы продаем, скажем, тысячу единиц риса в месяц, из них 100 ушли куда-то в Китай. Преграда в размере НДС, хочется надеяться, остановит иностранных продавцов, и они уйдут с наших площадок. Мы получим возвращение покупателей к нам».
Чтобы сдержать цены и не потерять покупателей, селлерам придется искать новых поставщиков и менять логистику. Сделать это будет непросто, особенно с учетом того, что российские продавцы уступают иностранным по ассортименту.
Спрос на зарубежные товары при этом растет. Как выяснил “Ъ”, с начала 2026 года число заказов через CDEK.Shopping увеличилось на 60%. Значительная их часть приходится на премиальные бренды, а половина покупок — на одежду, обувь и аксессуары. В итоге меры по защите российских производителей могут ограничить выбор покупателей, подчеркивает аналитик Data Insight Сергей Семко:
«Ставка, которая взималась с порога в €200, уходит в прошлое, и теперь будут взимать пошлины 5% без порога. 27% — это новый налог, который внезапно появляется на розничный онлайн-импорт. Часть селлеров вовсе уйдут из бизнеса, потому что у них просто сгорел товар, а компенсацию им не заплатили.
Часть товара пропадет из выдачи, но как раз китайские селлеры подхватят это товарное предложение. По итогу российский потребитель будет переплачивать почти на треть больше: пошлину заплатит, налог. Многие товары станут менее доступными, некоторые недоступными из-за цены».
Попытка защитить российских производителей от иностранных конкурентов может обернуться расцветом серой торговли, не исключают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Похожую ситуацию уже наблюдали на авторынке после повышения утильсбора. Зарубежные товары никуда не исчезнут — просто начнут поступать в страну в обход официальных каналов. А как с этим бороться — придется решать налоговой и таможне.