За девять месяцев 2026 года россияне потратили на онлайн-покупки за рубежом 550 млрд руб. Это на 70% больше, чем за тот же период 2025-го, следует из данных Infoline. На эти деньги, по сути, и рассчитывают российские селлеры. Но за резким ростом покупок стоят не только обычные потребители. Мелкие предприниматели тоже спешат пополнить запасы до введения НДС.