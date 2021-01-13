Пароль не пускает к миллионам

Американский программист потерял пароль от своего биткойн-кошелька, на котором хранятся $240 млн. За десять лет состояние героя статьи The New York Times выросло в 3,5 тыс. раз. Но он так и не смог получить к нему доступ. Объем всех потерянных биткойнов аналитики оценивают в $140 млрд, это 20% от всей эмиссии. Подробнее о забывчивых инвесторах — Иван Корякин.

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас не похож на героев других историй о потерянных паролях. В его кошельке застряли не два, не десять, а семь тысяч и два биткойна. Такую сумму Томас получил в 2011 году за создание ролика «Что такое биткойн?». Двухминутное видео познакомило пользователей интернета с криптовалютой, но, видимо, не научило собственного создателя банальной финансовой грамотности. Томас записал пароль от кошелька на бумажке и благополучно потерял ее.

До 2017-го он, вероятно, о ней и не вспоминал, но резкий взлет биткойна изменил все в жизни Томаса. «Я просто лежал в постели и думал об этом, — рассказал он The New York Times. — Я подходил к компьютеру с какой-то новой стратегией, это не срабатывало, и я снова был в отчаянии».

Сооснователю платформы для криптофондов Token Box Владимиру Смеркису это знакомо: «Лично я знаю огромное количество людей, которые теряли по одному, по два, по три биткойна. Все мы помним историю, когда один из программистов сохранил на своем жестком диске несколько десятков биткойнов, а потом выбросил его в мусорку и искал чуть ли не всем городом этот жесткий диск».

Стефану Томасу еще повезло — он свой жесткий диск не выбросил. Но зато исчерпал восемь попыток угадать пароль. Остались только две.

Если программист не справится, кошелек зашифруется навсегда.

Обращаться за помощью бесполезно, да и кто в таком случае поможет? Писать создателям кошелька — это все равно что жаловаться производителю портмоне на пропавшие из него деньги.

Тем не менее, шансы есть. Три года назад после первого взлета курса биткойна, в СМИ появились сообщения о гипнотезерах, которые помогают вспомнить пароль. Специалисты напоминали, что человеческий мозг фиксирует все вокруг, например, номера автомобилей. Информация сохраняется, ее нужно лишь «вытащить».

Другой, не менее сомнительный способ — это взлом кошелька. Тому же Стефану Томасу после публикации в The New York Times свои услуги предложил эксперт из Стэнфордской интернет-обсерватории, попросив взамен 10% его состояния, то есть $24 млн.

Это тоже вызывает вопросы, так как биткойн-кошельки пока никто не взламывал, продолжает Владимир Смеркис:

«Было огромное количество попыток взломать доступ к криптовалютным кошелькам, подбирая коды, на это было потрачено огромное количество серверных мощностей, и пока это сделать никому не удавалось.

Поэтому здесь нужно быть предельно бдительным, предельно аккуратным, не доверяться мошенникам, которые могут попросить у вас какие-то деньги или биткойны, или фиатные деньги и пообещать восстановить доступ к вашему криптовалютному кошельку. Технически к “холодному” криптокошельку доступ восстановить невозможно».

Стефан Томас не одинок, аналитики полагают, что 20% биткойнов, это $140 млрд, потеряны их владельцами. И для курса криптовалюты это даже хорошо, говорит управляющий партнер инвесткомпании Exante Алексей Кириенко: «20% — это не по заявлениям, это такое оценочное значение. Оно построено на том, что они посмотрели, что примерно 20% биткойнов очень давно не двигались, и предположили, что если эти биткойны никуда не двигались, вероятно, они утеряны. Это изъятая из оборота ликвидность, в целом для роста актива это хорошо, но нужно понимать, что эти 20% были потеряны не сегодня, не вчера, и даже не в прошлом году».

Но владельцам потерянных биткойнов от этого не легче. Истории таких инвесторов всегда будут всплывать при очередном скачке курса, ведь именно от него теперь зависит их психическое здоровье.

Анна Никитина