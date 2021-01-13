Пароль не пускает к миллионам

Американский программист потерял пароль от своего биткойн-кошелька, на котором хранятся $240 млн. За десять лет состояние героя статьи The New York Times выросло в 3,5 тыс. раз. Но он так и не смог получить к нему доступ. Объем всех потерянных биткойнов аналитики оценивают в $140 млрд, это 20% от всей эмиссии. Подробнее о забывчивых инвесторах — Иван Корякин.
Программист из Сан-Франциско Стефан Томас не похож на героев других историй о потерянных паролях. В его кошельке застряли не два, не десять, а семь тысяч и два биткойна. Такую сумму Томас получил в 2011 году за создание ролика «Что такое биткойн?». Двухминутное видео познакомило пользователей интернета с криптовалютой, но, видимо, не научило собственного создателя банальной финансовой грамотности. Томас записал пароль от кошелька на бумажке и благополучно потерял ее.
До 2017-го он, вероятно, о ней и не вспоминал, но резкий взлет биткойна изменил все в жизни Томаса. «Я просто лежал в постели и думал об этом, — рассказал он The New York Times. — Я подходил к компьютеру с какой-то новой стратегией, это не срабатывало, и я снова был в отчаянии».
Сооснователю платформы для криптофондов Token Box Владимиру Смеркису это знакомо: «Лично я знаю огромное количество людей, которые теряли по одному, по два, по три биткойна. Все мы помним историю, когда один из программистов сохранил на своем жестком диске несколько десятков биткойнов, а потом выбросил его в мусорку и искал чуть ли не всем городом этот жесткий диск».
Стефану Томасу еще повезло — он свой жесткий диск не выбросил. Но зато исчерпал восемь попыток угадать пароль. Остались только две.
Обращаться за помощью бесполезно, да и кто в таком случае поможет? Писать создателям кошелька — это все равно что жаловаться производителю портмоне на пропавшие из него деньги.
Тем не менее, шансы есть. Три года назад после первого взлета курса биткойна, в СМИ появились сообщения о гипнотезерах, которые помогают вспомнить пароль. Специалисты напоминали, что человеческий мозг фиксирует все вокруг, например, номера автомобилей. Информация сохраняется, ее нужно лишь «вытащить».
Другой, не менее сомнительный способ — это взлом кошелька. Тому же Стефану Томасу после публикации в The New York Times свои услуги предложил эксперт из Стэнфордской интернет-обсерватории, попросив взамен 10% его состояния, то есть $24 млн.
Это тоже вызывает вопросы, так как биткойн-кошельки пока никто не взламывал, продолжает Владимир Смеркис:
«Было огромное количество попыток взломать доступ к криптовалютным кошелькам, подбирая коды, на это было потрачено огромное количество серверных мощностей, и пока это сделать никому не удавалось.
Поэтому здесь нужно быть предельно бдительным, предельно аккуратным, не доверяться мошенникам, которые могут попросить у вас какие-то деньги или биткойны, или фиатные деньги и пообещать восстановить доступ к вашему криптовалютному кошельку. Технически к “холодному” криптокошельку доступ восстановить невозможно».
Стефан Томас не одинок, аналитики полагают, что 20% биткойнов, это $140 млрд, потеряны их владельцами. И для курса криптовалюты это даже хорошо, говорит управляющий партнер инвесткомпании Exante Алексей Кириенко: «20% — это не по заявлениям, это такое оценочное значение. Оно построено на том, что они посмотрели, что примерно 20% биткойнов очень давно не двигались, и предположили, что если эти биткойны никуда не двигались, вероятно, они утеряны. Это изъятая из оборота ликвидность, в целом для роста актива это хорошо, но нужно понимать, что эти 20% были потеряны не сегодня, не вчера, и даже не в прошлом году».
Но владельцам потерянных биткойнов от этого не легче. Истории таких инвесторов всегда будут всплывать при очередном скачке курса, ведь именно от него теперь зависит их психическое здоровье.