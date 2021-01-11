Биткойн пощекотал нервы инвесторов

Новая неделя началась с резкого падения курсов ведущих виртуальных валют. Курс биткойна рухнул до $32,3 тыс., потеряв более 16%. Другие криптовалюты снижались на 23–28%. Резкий рост в начале года, а также рост привлекательности американских госбумаг заставил инвесторов сократить вложения в виртуальные активы. Эксперты отмечают, что в ближайшее время на этом рынке сохранится коррекционный тренд. Однако достигнутые уровни могут стать поводом для возвращения на рынок инвесторов, тем более что фундаментальные основания для этого не изменились. И в первую очередь благодаря планам расширения финансовых стимулов в США.

Открытие торгов понедельника заставило поволноваться держателей виртуальных валют. По данным агентства Reuters, курс биткойна в первой половине дня рухнул до отметки $32,3 тыс., на 16,3% ниже закрытия торгов в воскресенье (при этом в пятницу он вплотную приближался к отметке $42 тыс.). В относительном выражении это крупнейший провал курса с мартовской распродажи прошлого года. Тогда ведущая виртуальная валюта в отдельные дни теряла до трети стоимости.

Другие ведущие валюты также теряли до четверти своей стоимости. Курс эфира (второй по популярности виртуальной валюты) падал на 23%, до $1 тыс., котировки лайткойна падали на 28%, до $123. Впрочем, они даже не обновили минимумов нынешнего года, да и сама коррекция была недолгой. К 14:00 мск заметную часть падения криптовалюты отыграли. К этому времени котировки биткойна вернулись выше уровня $35 тыс., котировки эфира — к $1,12 тыс., лайткойна — выше $144.

Резкое снижение курсов виртуальных валют, по мнению сооснователя EXANTE Анатолия Князева, связано с усилением спроса «на защитные бумаги на мировых рынках».

В частности, он обращает внимание на рост доходности US Treasuries, который идет с начала прошлой недели. По данным Reuters, доходность десятилетних американских бондов превышает 1,1% годовых, двадцатилетних — 1,65% годовых. Это стало оказывать влияние на многие другие рынки, забирая у них ликвидность, отмечает господин Князев.

Кроме того, по словам руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, курсы виртуальных валют слишком сильно выросли в процентном отношении, и спрос покупателей снизился на «фоне усиливающегося страха коррекции». По сути, остановка роста произошла в выходные дни. А когда был пробит уровень поддержки, «начались продажи, к которым присоединялись все больше игроков», отмечает господин Мазур, что в результате привело к обвальному падению курса.

Эксперты настроены осторожно в отношении дальнейшего движения рынка.

По мнению Юрия Мазура, пока покупка биткойна будет довольно рискованной сделкой, так как «наиболее вероятным сценарием развития ценовой динамики в ближайшую пару недель будет коррекционный тренд». По его оценке, стоит ждать продолжения коррекции в коридоре $28–36 тыс.

Вместе с тем, по словам Анатолия Князева, пока рано говорить о полном развороте тренда. По его мнению, как и в самом начале года, покупатели могут прийти на помощь наиболее ликвидным инструментам крипторынка, «ведь фундаментальные основания пока не изменились». Так, власти США готовят масштабные стимулы для экономики, а рынки залиты ликвидностью, которая «паркуется в активах, демонстрирующих хоть какую-то положительную доходность», отмечает эксперт. Достижение мощных уровней поддержки может стать поводом для повторной покупки актива для институциональных игроков и профессиональных инвесторов, чей капитал может простимулировать новую волну роста, отмечает и господин Мазур.

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев