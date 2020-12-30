Виртуальный сектор экономики

Уходящий год показал, что криптовалютный рынок начал приобретать черты цивилизованного — обороты растут, появились институциональные инвесторы, исторические рекорды стоимости биткойна побиты. Движения курсов уже меньше зависят от хайпа и больше от экономических факторов. Однако это привлекает внимание не только инвесторов, но и регуляторов. От мировых центробанков в ближайшем будущем стоит ожидать лишь усиления давления на криптовалюты, и Россия точно в этом вопросе не станет исключением.

Ровно три года понадобилось биткойну, чтобы вернуться к рекордной цене: 17 декабря 2017 года курс самой популярной криптовалюты ненадолго превысил уровень $20 тыс. и лишь 16 декабря 2020 года повторил это достижение. Через одиннадцать дней курс превысил отметку в $28 тыс. С начала года криптовалюта подорожала вчетверо, только за два последних месяца — в 2,5 раза. Хорошая прибыль, особенно для тех, кто вложился на общем мартовском падении рынков.

Но многие еще не забыли первый взлет, закончившийся болезненным затяжным падением. Тогда криптовалютный рынок отпугнул многих добросовестных инвесторов. Конечно, сохраняется мнение, и зачастую не зря, что рынком, особенно в части майнинга, оперируют непрозрачные структуры. Оно и понятно, при дешевой электроэнергии бонусы могут быть значительны. А при росте рынка тем более.

Тем не менее ситуация в 2020 году и в 2017 году кардинально различается. Глубина рынка значительно выросла. В 2017 году дневные объемы составляли $10–15 млрд, редко $20 млрд, сегодня это $50–70 млрд в день. Капитализация достигла $450 млрд. Рынок криптовалют уже не виртуальная игрушка в руках частных лиц, растущая на хайпе модной технологии распределенных реестров, а солидный инвестиционный продукт, с которым не зазорно работать ни Fidelity, ни PayPal. Топ-менеджеры BlackRock и Goldman Sachs авторитетно рассуждают, способен ли биткойн заменить золото в качестве защитного актива.

Из местечкового, который легко разогнать и снять сливки, криптовалютный рынок перешел в солидный сегмент, на котором можно действовать исходя из экономических теорий.

Не в последнюю очередь этому способствовала пандемия, на борьбу с которой были брошены финансовые ресурсы ведущих стран, и прежде всего США. На фоне беспрецедентного вливания долларов в экономику американская валюта ожидаемо стала терять в весе. Рост котировок криптовалюты в последние месяцы во многом обоснован поиском альтернативных инструментов для инвестирования в моменте.

Самой хорошей новостью стало, пожалуй, появление консервативных институциональных инвесторов. JP Morgan оценивает потенциальный спрос в $600 млрд. Понятно, что пока они выделяют на криптовалюту только доли процентов активов. Но именно эти инвесторы обеспечивают фондовому рынку прививку от спекулятивного падения цены, обычно приходящего из розницы.

На динамике курса сказывается и предложение виртуальной валюты. Весной произошел очередной халвинг по биткойну, что привело не только к сокращению его предложения, но и к росту себестоимости. Последнее спровоцировало майнеров придерживать дорогие новые биткойны до более прибыльной для них цены. Именно это могло привести к недавней коррекции курса, когда ряд майнеров «раскупорили свои кубышки».

Большой плюс цивилизованного рынка в том, что и искусственно созданный рост, и падение возможны, но ненадолго, потому что дорого обходятся инициаторам. Но есть и минусы — новый рынок привлекает внимание регуляторов.

Полина Смородская, старший корреспондент отдела финансов Рынок криптовалют уже не виртуальная игрушка в руках частных лиц, растущая на хайпе модной технологии распределенных реестров, а солидный инвестиционный продукт, с которым не зазорно работать ни Fidelity, ни PayPal

До 2020 года это были скорее пробы пера: слишком много тянет за собой регулирование криптовалют, приходится разбираться и с самой технологией блокчейн. Конечно, простейший способ — ввести полный запрет, как это сделали, например, Вьетнам, Марокко и Киргизия, но такой опрометчивый шаг могут позволить себе не все. Наиболее продвинутые страны, признающие, что рынок есть и его надо регулировать или как минимум облагать налогами,— США и Германия, хотя в целом Европа консервативна в отношении криптовалют. Но и у лидеров пока нет единой четкой концепции. Россия же только пытается сформировать свою, возможно уникальную, позицию.

И очень похоже, что эта позиция в итоге окажется жесткой. Такой вывод можно сделать хотя бы из-за действий регулятора по отношению к сложным финансовым продуктам. Первая волна инвесторов, которая пришла в начале пандемии на фондовый рынок и уже проиграла первичные инвестиции, может переложиться в рынок виртуальный, который показал рекордную доходность. Его доля будет расти хотя бы для диверсификации вложений. Все это явно ускорит ограничивающие шаги регулятора, тем более что законопроект о цифровых валютах уже готовится.

Полина Смородская