Пришла очередь продуктов

Участники финансового рынка на совещании в Госдуме защищали перед представителями ЦБ свой вариант законопроекта об ограничении продаж сложных финансовых продуктов розничным инвесторам. Несмотря на то, что брокеры, банкиры и отчасти Минфин выступают за сужение понятия «сложный финансовый продукт», пока представители регулятора на компромиссы идти не готовы.

Совещание профучастников с главой комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым по законопроекту ЦБ об ограничении продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам состоялось 13 января. Присутствовали представители ЦБ, Минфина и Совета Федерации. Как сообщил “Ъ” Анатолий Аксаков, на предыдущей встрече (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года) обсуждался законопроект регулятора, сейчас — документ, представленный участниками рынка (см. “Ъ” от 11 января), за подписью НАУФОР, АБР и НФА. «ЦБ настроен конструктивно, но стоит на принципиальной позиции, и в целом рынок согласен с определенными замечаниями, что надо защитить неквалифицированных инвесторов от непродуманных действий при покупке сложных продуктов»,— подчеркнул господин Аксаков. В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения и комментарии преждевременны.

Регулятор хочет полностью запретить продажи структурных продуктов (доход по которым зависит от движения цен на базовые активы) неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. Это правило должно распространиться в том числе на облигации с низким рейтингом, акции не из высших котировальных списков, иностранные ценные бумаги не из индексов, утвержденных ЦБ, маржинальную торговлю, операции репо, срочный биржевой рынок. Кроме того, ЦБ хочет получить право приостанавливать продажи любых сложных продуктов.

Как сообщили “Ъ” три участника совещания, ни по одному вопросу решений не принято. Договорились представить новые предложения к 18 января. По словам одного из собеседников “Ъ”, первый зампред ЦБ Сергей Швецов не отреагировал ни на одно предложение рынка: «Он высказал позицию, что рынок должен был исходно бороться с мисселингом, но не сделал этого». Именно с нескольких случаев мисселинга структурных продуктов началась волна ужесточений (см. “Ъ” от 14 декабря 2020 года).

Диалога не получилось, стороны высказали свое мнение и остались при своем, подтверждает президент «Финама» Владислав Кочетков. Более того, отметил он, ЦБ обозначил амбиции стать еще в большей степени мегарегулятором за счет введения механизма buyback, когда он сможет административно отменять уже совершенные сделки. По мнению господина Кочеткова, такая позиция «демотивирует рыночных участников в плане генерации новых решений».

Как сообщили “Ъ” два участника встречи, зампред правления Сбербанка Белла Златкис предложила компромисс — снизить порог размера активов для признания квалифицированным инвестором до 1,4 млн руб. (сейчас 6 млн руб.), эту идею поддержал представитель Минфина при условии тестирования. В Сбербанке подтвердили “Ъ” суть предложения, пояснив, что, имея активов на такую сумму, инвестор точно имеет и необходимые знания и опыт. Кроме того, в банке считают вполне реальным начало тестирования неквалифицированных инвесторов с 1 апреля, чтобы дать возможность покупать понятные и не содержащие риски структурные продукты.

Позиция Минфина совпадает с позиций ЦБ по ограничению на использование структурных продуктов неквалифицированными инвесторами. Как считает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, необходимо «синхронизировать ограничения продаж структурных продуктов во всех их оболочках во избежание регуляторного арбитража». По его словам, это касается в первую очередь полисов ИСЖ.

Минфин также предлагает создание ценового центра структурных продуктов на базе НРД. Как поясняет господин Чебесков, центр мог бы проводить независимую оценку структурных продуктов, имеющих зачастую завышенную маржинальность. «Если ценообразование будет прозрачным и справедливым, то это поможет решить проблему мисселинга»,— считает он. Минфин поддерживает исключение маржинального кредитования из законодательных ограничений. Однако, по словам Ивана Чебескова, «по умолчанию маржинальное кредитование у новых инвесторов должно быть отключено в тех каналах, через которые они торгуют (мобильное приложение, сайт брокера)».

Анатолий Аксаков ожидает, что к 18 января уже будет готов законопроект, которые учтет часть предложений рынка, после чего документ можно вносить в Госдуму. По мнению господина Аксакова, поскольку законопроект предполагает начало тестирования с 1 апреля, февраль — «самый оптимальный срок для его принятия».

Полина Смородская